Ciclone Harry e danni, Confagricoltura Siracusa: “Perplessità sulle procedure per la segnalazione dei danni”

“Plaudiamo agli sforzi della politica riguardo all’individuazione dei potenziali aiuti economici previsti per le aziende agricole siracusane a seguito del ciclone Harry di qualche settimana fa ma rimaniamo perplessi sulle modalità individuate per richiederli”. Così Antonio Giuffrida, direttore di Confagricoltura Siracusa, a seguito dell’avviso della Regione Sicilia Prot. n. 14051 del 29 gennaio 2026 riguardo alla segnalazione dei danni a produzioni e strutture agricole.

L’avviso fa riferimento ad una segnalazione da inviare entro il prossimo 15 febbraio con l’obbligo di allegare una perizia asseverata da un professionista.

Fermo restando che il legislatore con vari interventi normativi ha semplificato la procedura burocratica prevedendo un ampio ricorso all’autocertificazione come da DPR 445/2000 ( proprio ieri a tal proposito la Corte dei Conti europea ha bocciato la nuova Politica Agricola Comunitaria definendola complessa, farraginosa e incerta circa gli aiuti economici) , fermo restando che le aziende agricole stanno già corredando la domanda con il conforto di foto geolocalizzate, fermo restando che ormai la Pubblica Amministrazione dispone di potenti e sempre più precisi strumenti di mappatura satellitare, Confagricoltura Siracusa propone agli Uffici competenti, poiché ancora si è in una prima fase di stima dei danni, molti dei quali tra l’altro saranno valutabili solo tra qualche settimana al momento della raccolta, di accettare e valutare tutte le istanze che saranno presentate , anche prive di perizia asseverata, visto il breve termine previsto pe la presentazione e per non gravare le aziende agricole, già danneggiate dall’evento calamitoso, di un ulteriore costo.

“Del resto – aggiunge il direttore Giuffrida – la segnalazione non è vincolante e non rappresenta un prerequisito per la successiva presentazione della domanda”.

Confagricoltura Siracusa, infine, ricorda alle imprese agricole siracusane che i danni da alluvione possono essere segnalati anche al Fondo mutualistico nazionale Agricat.