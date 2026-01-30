Ciclone Harry, Galvagno (FdI): “Priorità è uscire dall’emergenza. Risorse Ponte? La Sicilia non rinuncia a quello che le spetta”

Sopralluogo questa mattina sul molo di Levante del porto di Portopalo del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e del deputato nazionale Luca Cannata. Ad accoglierli il sindaco Rachele Rocca e il suo vice Corrado Lentinello, i volontari di Protezione Civile, i tanti pescatori che operano nel settore e i tanti lavoratori delle ditte locali.

Una passeggiata sul molo fino a giungere al punto maggiormente danneggiato, poi l’incontro con alcuni dei lavoratori e le rassicurazioni sulla presenza dell’Ars per il presidente Ars Gaetano Galvagno. “La vicinanza c’è stata sin dal primissimo momento – ha detto il presidente Ars Gaetano Galvagno – e la visita di oggi serve per renderci conto direttamente di quelli che sono i danni. La priorità è uscire dall’emergenza e stare accanto all’amministrazione, agli imprenditori e ai cittadini colpiti. Attendiamo con la massima celerità le indicazioni fornite dagli organi competenti, così da poter superare questa fase e ristornare chi si trova in difficoltà. Come Ars abbiamo già approvato una norma che mette a disposizione circa 40 milioni di euro, ai quali si aggiungono altri 50 milioni stanziati dalla Regione: risorse accantonate e destinate esclusivamente all’emergenza. Ci troviamo di fronte a un problema vasto, che coinvolge molti Comuni, imprese, lavoratori, città e cittadini. I 100 milioni del Governo Meloni serviranno per le somme urgenti, poi – attraverso il rapporto con il Governo nazionale e la Regione – si procederà con ulteriori misure per fasi successive. Mi auguro ci dia una mano anche l’Europa. Sul ponte? Le risorse destinate al Ponte non possono essere intaccate: non siamo figli di un dio minore e non dobbiamo rinunciare a ciò che ci spetta. Lo Stato deve fare la sua parte, senza toccare le nostre infrastrutture”.