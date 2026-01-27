Ciclone Harry, Gennuso (FI): “Grazie a Schifani e al Governo nazionale per reazione immediata”

“In questi giorni ho visitato le comunità del siracusano colpite dal ciclone Harry, dove ho potuto toccare con mano la devastazione e i danni gravissimi subiti dalle infrastrutture, dalle attività economiche, da tante famiglie. La prima cosa che ho registrato, fra tanta devastazione, è la straordinaria energia di decine di volontari e volontarie, uomini e donne della Protezione Civile e semplici cittadini, giovani, persone di tutte le età che si sono sbracciate e si sono messe al lavoro per ripulire, rimuovere detriti, contribuire ad una ricostruzione che deve essere veloce ed efficace e deve essere fatta con le comunità locali. E’ questo lo spirito giusto per affrontare questa immane tragedia, insieme all’intervento immediato e tangibile delle istituzioni. In questo senso, sono grato al Presidente Schifani che con la Protezione Civile e tutto il Governo ha immediatamente manifestato la sua vicinanza alle comunità colpite e si è attivato per dare risposte urgenti. La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri è il segnale dell’attenzione del Governo nazionale che certamente si tradurrà in interventi concreti. Il nostro compito sarà quello di garantire, come sempre fatto, il collegamento fra le esigenze dei nostri territori e i diversi livelli istituzionali, certi di trovare nel Presidente Schifani nel suo ruolo di Commissario la grande sensibilità ed attenzione che ne ha caratterizzato da sempre l’azione amministrativa.” Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia