Ciclone Harry, il giorno dopo. Il presidente di Anci Sicilia Amenta: “territorio fragile, servono interventi strutturali e aiuti immediati”

All’indomani dell’allerta meteo rossa e del passaggio del ciclone Harry, il quadro che emerge in Sicilia – e in particolare nella provincia di Siracusa – è quello di un territorio duramente messo alla prova. A fare il punto non solo come sindaco, ma anche come voce istituzionale dei Comuni siciliani, è Paolo Amenta, primo cittadino di Canicattini Bagni e presidente di Anci Sicilia.

Secondo Amenta, l’ondata di maltempo ha fatto emergere in modo evidente la fragilità strutturale dell’Isola: “questo ciclone ci ha ricordato, in maniera brutale, quanto il territorio siciliano sia vulnerabile. Le città costiere sono state colpite duramente, ma anche i centri interni hanno pagato il prezzo di anni di mancata manutenzione e di una pianificazione non adeguata a eventi di questa portata”.

Il presidente di Anci Sicilia parla di danni estesi e diffusi, non solo nella provincia di Siracusa ma in gran parte della Sicilia orientale: infrastrutture danneggiate, servizi essenziali in difficoltà, reti idriche e fognarie sotto pressione, pompe di sollevamento e depuratori messi a rischio dall’enorme quantità d’acqua caduta in poche ore. “Il problema – spiega – non è soltanto l’emergenza immediata, ma ciò che accadrà nelle prossime settimane. Penso in particolare ai depuratori e alle infrastrutture idrauliche: la pressione delle acque e i danni alle strade di accesso rischiano di creare nuove criticità ambientali“.

Dal punto di vista istituzionale, la richiesta è chiara: serve un supporto straordinario da parte della Regione e una revisione delle priorità di investimento. “Dovremo inevitabilmente chiedere aiuto – sottolinea Amenta – e soprattutto rivedere la programmazione dei fondi europei. La messa in sicurezza del territorio, il rischio idrogeologico, la gestione dei corsi d’acqua e la protezione delle coste devono diventare la priorità assoluta. Non possiamo più permetterci interventi marginali quando eventi come questi, legati al cambiamento climatico, sono destinati a ripetersi”.

Guardando a Canicattini Bagni, la situazione resta sotto stretta osservazione. Il Comune si è svegliato con smottamenti sulle strade interne, frane in alcune aree rurali e la necessità di verifiche approfondite su scuole e infrastrutture. “Abbiamo chiuso gli istituti scolastici – conclude il sindaco – per effettuare controlli accurati. Stiamo monitorando depuratori, rete fognaria e pompe di sollevamento, e lavoriamo per garantire la sicurezza della viabilità e l’accesso alle zone agricole. È un punto di ripartenza difficile, ma da qui dobbiamo ricostruire con una visione diversa”.

Il messaggio che arriva dai territori, e che Anci Sicilia rilancia con forza, è uno solo: l’emergenza non può fermarsi alla conta dei danni. Il “giorno dopo” del ciclone Harry impone scelte strutturali, investimenti mirati e una nuova strategia di tutela del territorio.