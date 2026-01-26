Ciclone Harry, il Pd interroga il Governo: “Subito interventi e chiarimenti sulle polizze catastrofali”

I senatori del Partito democratico Antonio Nicita, Nicola Irto, Cecilia D’Elia Meloni e Enza Rando hanno presentato un’interrogazione al Governo per chiedere interventi urgenti a seguito dei gravi danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Nel documento, i parlamentari sollecitano l’esecutivo a chiarire quali misure immediate intenda adottare dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Sud del Paese, con particolare riferimento alle risorse e ai tempi certi legati alla dichiarazione dello stato di emergenza. L’obiettivo è consentire il rapido ripristino delle infrastrutture e dei collegamenti compromessi, a partire dalla rete ferroviaria siciliana, interrotta nel tratto ionico.

I senatori dem chiedono inoltre al Governo di accogliere l’emendamento presentato dai deputati del Pd al decreto Milleproroghe, che prevede la sospensione di tasse e procedure di riscossione per famiglie e imprese colpite dagli eventi estremi.

Un ulteriore punto dell’interrogazione riguarda il tema delle coperture assicurative per eventi catastrofali. I firmatari chiedono all’esecutivo di chiarire se gli obblighi assicurativi già sottoscritti dalle imprese ai sensi di legge includano anche inondazioni e allagamenti derivanti da eventi meteomarini estremi, come quelli verificatisi nei giorni scorsi.

Secondo i senatori Pd, un chiarimento in tal senso è necessario per garantire certezze a imprese e territori colpiti e per evitare contenziosi in una fase già segnata da forti difficoltà economiche e infrastrutturali.