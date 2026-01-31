Ciclone Harry, il presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa convoca sindaci e ordini professionali

A seguito dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio provinciale, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha convocato un incontro di coordinamento e di supporto rivolto ai Comuni, ai cittadini e ai privati danneggiati.

L’iniziativa, promossa di concerto con ANCI Sicilia e con il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali provinciali, è finalizzata a rafforzare l’azione di supporto tecnico e amministrativo agli Enti locali nella fase di ricognizione e valutazione dei danni, nonché ad accompagnare cittadini e imprese nella predisposizione degli atti necessari per l’accesso a eventuali misure di ristoro e finanziamento.

L’incontro si terrà giovedì 5 febbraio alle ore 9.00, nella Sala degli Stemmi del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in via Roma, con la partecipazione dei Sindaci della provincia, del Servizio Regionale di Protezione Civile e dei rappresentanti del sistema ordinistico.

“È necessario agire in modo coordinato e concreto – dichiara il Presidente Giansiracusa – mettendo in rete istituzioni e professionalità per dare risposte rapide ed efficaci alle comunità colpite”.