Ciclone Harry, il presidente Schifani a Siracusa: “Risarcimenti rapidi e risorse garantite”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è oggi a Siracusa per un sopralluogo nei luoghi maggiormente colpiti dal ciclone Harry. Una visita sul campo per rendersi conto dell’entità dei danni provocati dalla violenta mareggiata che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio il litorale siracusano.

Accompagnato dal dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, e dal dirigente generale del dipartimento Tecnico, Duilio Alongi, Schifani ha avviato il suo tour alle ore 15 in contrada Ognina, dove le onde hanno distrutto diversi lidi balneari e danneggiato la strada litoranea. A seguire, il presidente si è recato in via Riviera Dionisio il Grande, dove il crollo di un muraglione ha reso necessario lo sgombero di alcuni edifici.

“Abbiamo iniziato questo sopralluogo per avere un’idea diretta della situazione – ha dichiarato Schifani –. I danni sono compatibili con la violenza della mareggiata: lidi distrutti, abitazioni prospicienti il mare danneggiate. Le procedure sono già state attivate e i risarcimenti per i fabbricati saranno velocissimi, attraverso perizia giurata”.

Il presidente ha sottolineato la piena operatività della macchina regionale: “La mobilitazione della Regione è massima, soprattutto per velocizzare le procedure. Le risorse ci saranno e le reperiremo. Abbiamo già stanziato 95 milioni di euro, a cui si aggiungono i 33 milioni del Governo nazionale, ma ne arriveranno altri”.

Schifani ha inoltre annunciato l’impegno del ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’accesso al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. “Siamo tutti proiettati a lavorare insieme – ha aggiunto –. Ho disdetto quasi il 90% dei miei impegni istituzionali per dedicarmi a questa emergenza, perché significa stare attorno alla gente, con la gente”.

Infine, il presidente ha escluso qualsiasi disattenzione da parte del Governo nazionale, ricordando le recenti dichiarazioni del ministro Nello Musumeci sull’arrivo di misure straordinarie: “Avevamo già chiaro il quadro della situazione. Oggi sono qui per vedere di persona, perché era giusto e doveroso nei confronti del territorio”.