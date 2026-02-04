Ultime news

Ciclone Harry, il presidente Schifani domani a Siracusa nei luoghi colpiti

Ad accompagnarlo, il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, e il dirigente generale del dipartimento Tecnico, Duilio Alongi

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà domani a Siracusa per un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry. Ad accompagnarlo, il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, e il dirigente generale del dipartimento Tecnico, Duilio Alongi.

Alle 15 il presidente andrà in contrada Ognina per visitare i lidi distrutti e la strada litoranea danneggiata dalle mareggiate e a seguire nella via Riviera Dionisio il Grande dov’è crollato un muraglione sotto alcuni edifici sgomberati. Alle 16,30 parteciperà a un incontro in Prefettura con le autorità locali. Alla fine della riunione incontrerà i giornalisti per un punto stampa.


