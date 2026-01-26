Ciclone Harry. Il sindaco Caiazzo: “a Buccheri un milione di euro di danni alle strade rurali”

Il ciclone Harry ha colpito duramente anche il territorio di Buccheri, lasciando segni evidenti soprattutto nelle aree rurali. A fare il punto sulla situazione è il sindaco Alessandro Caiazzo, che parla di danni ingenti alla viabilità extraurbana e ai collegamenti con le campagne.

“L’ondata di maltempo – spiega – ha provocato danni meno estesi rispetto alla fascia costiera, ma comunque significativi, in particolare sulle strade di campagna”. Le criticità maggiori riguardano le arterie necessarie a raggiungere le aziende agricole, compromesse da frane, smottamenti e cedimenti del manto stradale.

Una prima stima quantifica i danni alle sole strade extraurbane in circa un milione di euro. “Pensavamo inizialmente a un impatto più contenuto – aggiunge Caiazzo – ma le verifiche sul campo hanno evidenziato una situazione più complessa”. La relazione tecnica è già stata inviata al Dipartimento regionale di Protezione Civile; ora si attende la dichiarazione dello stato di emergenza, con l’auspicio che arrivino risorse rapide e procedure semplificate.

Il fattore tempo è decisivo: molte strade dovranno essere ripristinate prima dell’avvio dei lavori agricoli e della prossima stagione olivicola, per evitare ulteriori danni economici al comparto rurale.

Nel complesso, il centro urbano ha mostrato una buona tenuta. Gli edifici pubblici hanno registrato soltanto infiltrazioni e danni lievi, mentre alcune abitazioni private hanno segnalato allagamenti, in particolare nella contrada Piana e lungo la SP10, tratto che ha faticato a smaltire l’eccezionale quantità d’acqua caduta. “Il territorio interno – conclude il sindaco – ha dimostrato una certa resilienza. Gli interventi realizzati negli anni scorsi nei punti più critici hanno funzionato. Ora però serve un’azione rapida per rimettere in sicurezza le campagne e garantire continuità alle attività produttive”.