Ciclone Harry, il sindaco Di Mare: “Danni stimati per 8 milioni di euro”

“Dopo due giorni di emergenza causata dal ciclone Harry, Augusta sta facendo i primi passi verso il ritorno alla normalità. Oggi, finalmente, possiamo annunciare che scuole e uffici pubblici domani riapriranno regolarmente. Nonostante la ripresa delle attività, il lungomare Rossini, una delle zone più colpite, rimarrà sotto chiuso, per lavori di pulizia e rimozione detriti e per garantire la sicurezza della viabilità. Da una prima sommaria valutazione stimati danni per 8 milioni di euro. Il ciclone ha causato danni ingenti soprattutto alle strutture costiere e alle strade più vicine al mare, ma grazie al coordinamento tra Protezione Civile, Polizia Municipale e uffici tecnici comunali, sono state prese tempestive misure di sicurezza. Abbiamo lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini. Adesso, il nostro impegno si concentra sulla conta dei danni. È fondamentale monitorare la viabilità, le strutture pubbliche e garantire l’accesso sicuro a tutte le aree colpite”. Così in una nota il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare.

“Sono sicuro di avere al fianco la Regione Siciliana e il Governo nazionale per affrontare la situazione e gestire gli ingenti danni economici. Abbiamo bisogno di supporto immediato. Le risorse del Comune sono limitate e dobbiamo affrontare un lavoro enorme di ricostruzione e mon possiamo farlo da soli. Mi preme però ringraziare i cittadini per il loro senso di responsabilità e disciplina durante questi giorni di emergenza. Grazie alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a evitare danni peggiori. Un sentito ringraziamento va anche ai volontari aderenti al Coc, alla Protezione Civile comunale e Regionale, alla Polizia Municipale, sua eccellenza il prefetto, le forze dell’Ordine e i Vigili del fuoco, che hanno garantito tempestivamente e con enorme qualità gli interventi effettuati. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a gestire questa difficile situazione”, ha aggiunto.