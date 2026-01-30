Ciclone Harry, il sindaco di Portopalo Rocca: “Chiesto di rendere fruibili i primi 100 metri del Molo”

Sopralluogo questa mattina sul molo di Levante del porto di Portopalo del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e del deputato nazionale Luca Cannata. Ad accoglierli il sindaco Rachele Rocca e il suo vice Corrado Lentinello, i volontari di Protezione Civile, i tanti pescatori che operano nel settore e i tanti lavoratori delle ditte locali.

“Siamo soddisfatti della presenza della Regione e dello Stato e siamo certi che ci saranno interventi celeri a tutela di tutto il comparto della marineria, dell’acquacoltura e della pesca. Ringrazio tutti e adesso corriamo: noi siamo pronti. Il danno è ingente e dobbiamo sbrigarci, perché i lavoratori hanno bisogno di tornare al più presto a operare. L’infrastruttura deve essere rimessa in funzione. Ci stiamo già muovendo per rendere fruibile la prima parte dei 100 metri, così da consentire il rifornimento di carburante e permettere alle imbarcazioni di tornare in mare”, ha detto invece il sindaco Rachele Rocca.