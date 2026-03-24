Ciclone Harry, la Regione riapre i termini per la richiesta di contributo straordinario alle imprese

Riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributi straordinari per le imprese, in particolare quelle balneari e ricadenti sui litorali, che hanno subìto danni dal ciclone Harry lo scorso mese di gennaio. Lo ha stabilito la Regione Siciliana con un decreto del dirigente generale del dipartimento delle Attività produttive, Dario Cartabellotta.

Le domande per l’accesso al contributo straordinario potranno essere ulteriormente presentate a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 25 marzo, fino alle 12 di venerdì 10 aprile 2026.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura telematica sulla piattaforma dedicata. Gli interventi, come nel precedente avviso, non sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva, né sarà necessaria una perizia asseverata, ma sarà sufficiente un’autocertificazione.

Ad oggi Irfis ha già erogato oltre 7 milioni di euro a titolo di contributo straordinario alle prime 381 istanze ritenute ammissibili, pervenute dalle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi di gennaio (ciclone Harry e frana di Niscemi).