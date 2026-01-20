Ciclone Harry: l’aeroporto di Catania opera regolarmente nonostante il maltempo

Prosegue l’allerta rossa in tutta la provincia di Siracusa, con il ciclone Harry che sta imperversando sulla Sicilia orientale. Nonostante i disagi causati dal maltempo, l’aeroporto di Catania rimane operativo, con nessun ritardo o cancellazione registrato fino a questo momento.

Giancarlo Guarrera, responsabile della sicurezza e delle operazioni di SAC, ha confermato che, al momento, non si registrano ritardi né in partenza né in arrivo. Il sito ufficiale dell’aeroporto e l’app sono costantemente aggiornati, con una puntualità sorprendente rispetto alle condizioni meteo avverse. “I voli stanno partendo e arrivando puntuali, addirittura alcuni sono in anticipo” ha dichiarato Guarrera, sottolineando che la situazione meteo non sta influenzando il traffico aereo, poiché il vento proveniente dal mare non è trasversale, ma diretto. Per quanto riguarda le operazioni aeroportuali, ieri è stata presa una decisione preventiva che ha comportato il concentramento di tutto il traffico sul terminal A. Questa mossa è stata pensata per semplificare il flusso di passeggeri e garantire maggiore sicurezza, riducendo i percorsi interni tra i terminal.

Nonostante il rischio di condizioni meteo più critiche nel pomeriggio, l’aeroporto di Catania continua a operare con piena efficienza, grazie alla preparazione anticipata e alla collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine.