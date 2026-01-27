Ciclone “Harry”, l’allarme dei balneari siciliani: “Proroga delle concessioni al 2033 e stop ai PUDM”

Danni ingenti lungo le coste siciliane dopo il passaggio del ciclone “Harry” e i concessionari balneari chiedono interventi urgenti alla Regione. L’Associazione Turistica Balneare Siciliana (ATBS), costituita nel 2009 e legalmente riconosciuta, ha indirizzato una formale richiesta agli assessori regionali al Territorio e Ambiente, al Turismo, alle Attività produttive, al presidente della IV Commissione Ars e a tutti i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel documento, l’associazione sottolinea come l’evento atmosferico, definito “straordinario e senza precedenti“, abbia provocato onde superiori ai 16 metri, causando devastazioni lungo la costa jonica e nel Canale di Sicilia. Numerose strutture balneari sono state completamente spazzate via, mentre altre hanno riportato danni gravissimi.

Secondo i balneari, quanto accaduto rappresenta la conferma di un profondo cambiamento climatico nel Mediterraneo, con effetti diretti sulla linea di costa siciliana, oggi profondamente modificata. “Noi balneari – si legge nella nota – siamo vere sentinelle del mare”, ricordando il ruolo svolto nel garantire servizi essenziali come il salvataggio in mare, il primo soccorso, l’accessibilità per le persone con disabilità e la pulizia degli arenili durante tutto l’anno, spesso in assenza di interventi comunali.

Alla luce dei danni subiti, l’Associazione chiede con urgenza tre misure principali: la proroga al 2033 delle concessioni demaniali marittime in essere, una revisione immediata della linea di costa siciliana e la sospensione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), ritenuti ormai inattendibili dopo i recenti eventi meteo-marini.

Secondo l’ATBS, tali interventi non rappresenterebbero una tutela esclusiva del comparto balneare, ma un’azione strategica per il rilancio dell’intero turismo costiero siciliano, settore che nel 2025 ha registrato oltre 22 milioni di presenze. “Quando il mare erode la costa – sottolinea l’associazione – non porta via solo sabbia, ma anche dignità, reddito e futuro“.

Nel documento viene inoltre ribadita la necessità di ristori economici per le aziende colpite e di una proroga delle concessioni come misura fondamentale per garantire continuità alle imprese devastate dal ciclone. “Non chiediamo privilegi – conclude l’associazione – ma rispetto, ascolto e interventi concreti. La Sicilia deve tornare a essere un’isola felice“.

L’Associazione Turistica Balneare Siciliana si dice infine disponibile a un confronto con le istituzioni regionali per individuare soluzioni efficaci e sostenibili a tutela del territorio, delle imprese e dell’intero sistema turistico dell’Isola.