Ciclone Harry nel Siracusan, Nicita (Pd): “Si dichiari lo di stato calamità”

“Il ciclone sta flagellando Sicilia, Sardegna e Calabria con una violenza senza precedenti. Nelle province di Messina, Catania e Siracusa 200 persone evacuate. Attivati Centri Operativi Comunali in 200 comuni siciliani, 150 hanno chiuso le scuole. In campo 200 unità della Protezione Civile, 1000 volontari, 5000 operatori. Il mio appello, insieme agli amministratori locali e alle associazioni di categoria è al Governo affinché venga dichiarato lo stato di calamità naturale. Gli interventi urgenti riguardano infrastrutture viarie e portuali, sostegno alla pesca, risarcimenti per turismo e commercio, misure anti-dissesto idrogeologico. Grande attenzione anche per le isole minori dove l’isolamento amplifica l’emergenza economica”. Lo dichiara il senatore Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Pd di Palazzo Madama.