Ciclone Harry, Nicita e Schlein (PD): “subito stato di calamità e usare i fondi del Ponte sullo Stretto”

Dopo il violento passaggio del ciclone Harry, che ha colpito duramente il Sud Italia e in particolare la Sicilia orientale, arrivano le prese di posizione del Partito Democratico a livello nazionale e regionale. A intervenire sono la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, e il senatore siracusano Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, che chiedono misure immediate e concrete a sostegno dei territori colpiti.

“Il Partito Democratico esprime solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie, le imprese e le attività economiche colpite dalla violenza del ciclone che ha investito il Sud e in particolare la Sicilia, la Calabria e la Sardegna“, ha dichiarato ad Ansa Elly Schlein, ringraziando quanti, in queste ore, sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni.

La segretaria dem sottolinea la gravità della situazione e la necessità di un intervento tempestivo da parte del Governo. “La drammaticità di quanto accaduto richiede azioni immediate da parte dell’esecutivo e dei ministri competenti. Parliamo di attività che hanno bisogno di aiuti mirati e veloci per non compromettere non solo l’economia locale, ma anche la prossima stagione, salvaguardando i posti di lavoro“.

Nel mirino anche le priorità di spesa del Governo. Schlein rilancia una proposta già avanzata dal Pd: “Il ministro Salvini, che chiede lo stato di emergenza, potrebbe iniziare a destinare le somme dell’annualità del Ponte sullo Stretto al ripristino immediato delle infrastrutture, come abbiamo chiesto con un emendamento al Milleproroghe“. Tra le richieste anche la proroga al 2027 delle scadenze contributive per famiglie e imprese colpite. “Bene le visite istituzionali annunciate – conclude – ma servono misure specifiche, immediate e non rinviabili“.

Ancora più dettagliato l’intervento del senatore Antonio Nicita, che in Aula ha descritto un quadro di danni diffusi e gravissimi: “Sono enormi i danni generati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. Interi tratti di lungomare sono stati inghiottiti dalle onde, da Marzamemi a Santa Teresa di Riva, da Pozzallo ad Acireale, da Calabernardo a Noto fino a Nizza di Sicilia“. Particolarmente colpita, secondo Nicita, l’intera fascia jonica delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, con ripercussioni pesanti su pesca, turismo e viabilità per i prossimi anni.

Danni significativi si registrano anche nelle aree interne, dall’Ennese fino a Palermo e Trapani, soprattutto per l’agricoltura, a causa delle esondazioni. Da qui la richiesta di un immediato riconoscimento dello stato di calamità naturale e di una rapida verifica dei danni, per evitare esclusioni come accaduto in passato.

Il senatore dem chiede inoltre una proroga di tutti gli obblighi fiscali per cittadini e imprese colpite, da inserire nel Decreto Milleproroghe, e il reindirizzamento dei fondi previsti per il Ponte sullo Stretto nel 2026 al ristoro dei danni, stimati in circa un miliardo di euro, e agli investimenti infrastrutturali necessari. Infine, Nicita propone di destinare parte dei 5 miliardi del Pnrr inclusi in InvestEU ad attività infrastrutturali di contrasto ai danni climatici, “che ormai, stagione dopo stagione, colpiscono con crescente intensità il nostro Paese“.