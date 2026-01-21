Ciclone Harry. Portopalo alle prese con i danni, il sindaco Rocca: “abbiamo bisogno di aiuto immediato”

Portopalo di Capo Passero è uno dei comuni più colpiti dal ciclone Harry che, nelle ultime 48 ore, ha devastato la Sicilia Orientale. Il maltempo ha messo a dura prova la resistenza della città costiera, con danni ingenti soprattutto nella zona portuale e nelle aree balneari.

Il sindaco Rachele Rocca ha spiegato come la situazione sia ancora difficile, con mareggiate forti che continuano a colpire il molo di Portopalo, danneggiando gravemente le strutture di riparo. “Purtroppo, il mare continua a saltare il molo, e i danni non sono minimali. Domani insieme alla Capitaneria di Porto e Logamare faremo un sopralluogo per verificare la situazione e pianificare gli interventi urgenti.”

La città, già messa in difficoltà dal maltempo, ha anche visto la zona di Pantanello allagata. Il sindaco ha spiegato che le persone evacuate da queste aree sono state in gran parte fatte rientrare nelle proprie abitazioni, ma restano ancora zone di rischio. “Abbiamo bisogno di un intervento strutturale significativo,” ha dichiarato Rocca, sottolineando anche i danni alle strutture agricole e ittiche locali. “Le aziende agricole e ittiche, che già lottano con le difficoltà economiche, hanno subito danni, soprattutto a causa del vento e della pioggia che hanno messo a rischio i raccolti e la produzione.”

La priorità, ora, è quella di valutare i danni, pianificare gli interventi necessari e dichiarare lo stato di calamità naturale per richiedere il supporto della Regione Siciliana. “Abbiamo bisogno di un aiuto immediato per le aziende e per i cittadini. Non possiamo aspettare che gli iter burocratici si prolungano. Serve un supporto concreto e tempestivo.”