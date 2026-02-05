Ciclone Harry, sopralluogo di Schifani a Siracusa: “Tutto si gioca sul tempo”

Il sopralluogo del presidente della Regione Renato Schifani nei luoghi del Siracusano colpiti dal ciclone Harry segna un passaggio importante nella gestione dell’emergenza che, nelle scorse settimane, ha messo in ginocchio diversi territori della Sicilia sud-orientale. L’ondata di maltempo — collegata alla tempesta mediterranea Harry — ha provocato frane, evacuazioni e danni diffusi alle infrastrutture, inserendosi in un quadro più ampio di eventi estremi che hanno interessato l’isola a gennaio.

Dopo le visite nel capoluogo, il governatore ha incontrato in Prefettura sindaci, forze dell’ordine e deputati regionali di maggioranza, tracciando un primo bilancio della situazione e indicando le linee di intervento della Regione. Schifani ha spiegato di aver riscontrato criticità che non erano emerse con la stessa evidenza nelle prime fasi dell’emergenza, a partire dalle difficoltà di approvvigionamento elettrico nei momenti di crisi e dalla situazione particolarmente delicata della marineria di Portopalo, dove il porto risulta gravemente danneggiato, impedendo ai pescatori di lavorare.

Il presidente ha sottolineato come, rispetto ad altre aree colpite, il Siracusano abbia registrato danni complessivamente inferiori, ma ha ribadito che l’attenzione istituzionale resterà identica per tutti i territori interessati. L’obiettivo dichiarato è quello di adottare misure uniformi di contenimento dei danni, salvaguardando sia il territorio sia la tenuta economica regionale.

Sul fronte dell’emergenza abitativa, Schifani ha evidenziato l’impegno immediato per garantire una sistemazione dignitosa agli sfollati, con particolare riferimento alla situazione di Niscemi, dove è in corso una ricognizione degli immobili disponibili per offrire soluzioni abitative rapide a chi oggi è ospitato da parenti o amici. Parallelamente, il presidente ha ricordato che la risposta finanziaria sarà articolata su più livelli: al sostegno nazionale — con un decreto dedicato — si affiancherà quello regionale, che ha già messo in campo oltre 90 milioni di euro e prevede ulteriori stanziamenti, anche attraverso la rimodulazione di fondi FSC destinati a opere non cantierabili nei tempi previsti.

Un ruolo centrale sarà affidato ai sindaci, individuati come terminali operativi sul territorio nella gestione delle risorse. “Tutto si gioca sul tempo”, è la linea ribadita dal presidente, che ha spiegato come la macchina amministrativa stia lavorando su procedure semplificate, deroghe normative e strumenti accelerati per ristori e autorizzazioni, inclusa una sezione speciale della commissione tecnico-specialistica per velocizzare i pareri.

Sul piano locale, il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha espresso soddisfazione per la visita del governatore, sottolineando come rappresenti un segnale di attenzione concreta verso la provincia. Il primo cittadino ha però evidenziato la necessità di affiancare agli interventi emergenziali una strategia strutturale di prevenzione. Il cambiamento climatico, ha spiegato, impone di ripensare pianificazione urbanistica, gestione costiera e criteri di ristoro dei danni, per evitare che le stesse aree vengano ricostruite e nuovamente esposte ai rischi.

Tra le priorità individuate dal Comune c’è la difesa della fascia costiera, con particolare riferimento a Ognina, Fontane Bianche e agli stabilimenti balneari pesantemente danneggiati, oltre alla messa in sicurezza dei muraglioni di Ortigia. In questo senso si inserisce il progetto di riqualificazione del lungomare di Ortigia, finanziato nel 2020 e ora in fase di definizione progettuale, per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro.

Restano inoltre centrali i temi della portualità e della tutela delle attività legate alla pesca, soprattutto nelle aree a sud della provincia, dove i danni agli scali stanno incidendo direttamente sulla capacità di lavoro delle famiglie. Le priorità operative, ha spiegato Italia, verranno definite nei prossimi giorni anche alla luce del decreto regionale atteso a breve.

In un quadro ancora in evoluzione, la sfida per le istituzioni resta quella di coniugare rapidità di intervento e visione strategica, in un contesto in cui eventi meteorologici estremi sembrano destinati a ripetersi con maggiore frequenza.