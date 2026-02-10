Ciclone Harry, sospesi i pagamenti delle bollette per 6 mesi. Chi può farlo e come

Con una delibera urgente, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha deciso di sospendere per sei mesi i termini di pagamento delle bollette di elettricità, gas, acqua e rifiuti nei territori duramente colpiti dal ciclone Harry, che ha investito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio.

La misura riguarda tutte le utenze, domestiche e produttive, e prevede la sospensione dei pagamenti e delle procedure di distacco per morosità, comprese quelle già aperte prima dell’evento, per evitare ulteriori difficoltà alle famiglie e alle imprese colpite. Rientrano tutti e 21 i comuni della provincia di Siracusa.

I titolari delle utenze interessate dovranno presentare apposita istanza al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026, e i fornitori metteranno a disposizione i moduli necessari tramite i propri canali ufficiali.

Al termine del periodo di sospensione, gli importi rinviati dovranno essere rateizzati su un minimo di 12 mesi, senza interessi né penalizzazioni, in modo da ridurre l’impatto economico sulle famiglie e facilitare la ripresa dei pagamenti.

La decisione di ARERA punta a garantire la continuità dei servizi essenziali e sostenere le comunità locali nella fase post-emergenziale, offrendo un sollievo concreto a chi sta affrontando le conseguenze del ciclone, tra danni alle abitazioni, infrastrutture e attività produttive.