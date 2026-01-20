Ciclone Harry su Siracusa, cittadini da ore senza energia elettrica

Il ciclone Harry si sta abbattendo da ieri sera su Siracusa e sull’intera provincia, provocando numerosi disagi e criticità su tutto il territorio. Tra le situazioni più rilevanti segnalate nel capoluogo, spicca il blackout elettrico che da questa mattina interessa diverse zone della città.

Secondo quanto riferito da numerosi residenti, risultano senza energia elettrica viale Zecchino, via Vanvitelli, via Antonello da Messina, via Palma e le strade limitrofe. Un’interruzione prolungata che sta causando forti disagi alla vita quotidiana, con abitazioni al buio e servizi essenziali compromessi.

La situazione appare particolarmente delicata considerando che, a causa dell’allerta rossa diramata dalla Protezione civile e della conseguente chiusura di molti uffici, negozi e attività commerciali, sono tante le persone rimaste in casa. Tra le segnalazioni giunte alla redazione, emergono anche preoccupazioni legate a condizioni di salute.

“Ho tanti farmaci nel frigorifero, importantissimi per la vita di mio figlio. Potete gentilmente farmi sapere qualcosa? Sono molto preoccupata”, scrive una lettrice. Altri cittadini riferiscono di aver contattato più volte i canali di assistenza, ricevendo indicazioni su ripristini dell’energia elettrica inizialmente previsti per le 13, poi per le 15 e successivamente per le 17, senza che però la corrente sia tornata.

Nel frattempo, continuano le segnalazioni di disservizi legati al maltempo, mentre si attendono comunicazioni ufficiali sui tempi di ripristino e sull’evoluzione della situazione meteo, che resta critica su tutta la provincia.