Ciclone Harry su Siracusa, la Protezione Civile: “Evitate i Pantanelli e limitate gli spostamenti”

Non è ancora rientrata l’emergenza maltempo a Siracusa e in provincia a causa del ciclone “Harry”. Nonostante le previsioni diffuse nelle prime ore della giornata indicassero il primo pomeriggio come fase più critica, la situazione resta complessa e in continua evoluzione, con nuove allerte e numerose criticità ancora in atto.

Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno provocato l’esondazione del fiume Anapo, rendendo necessaria l’evacuazione preventiva di diverse aree del territorio comunale. In particolare, sono state sgomberate le zone di Pantanelli, Traversa Cozzo Pantano, Fonte Ciane, Laganelli, Serramendola, Cozzo Pantano, Traversa Case Bianche e Mottava. Una misura adottata in via precauzionale, alla luce dei modelli meteorologici che indicano una possibile “onda lunga” del ciclone, con il rischio di nuove e improvvise criticità.

Resta alta l’attenzione al Centro Operativo Comunale, anche perché tra le 21 e le 21.30 è previsto il transito di una nuova e intensa perturbazione sul territorio siracusano. Un ulteriore fronte di maltempo che potrebbe aggravare una situazione già messa a dura prova dalle forti mareggiate e dal vento intenso che hanno interessato l’area nelle ultime 24 ore.

A fare il punto è Biagio Bellassai, responsabile del Dipartimento di Protezione Civile per la provincia di Siracusa: “Siamo andati a fare sopralluoghi sul Diddino e Capocorso e abbiamo notato un importante ingrossamento dei corsi d’acqua. Già a Sortino l’Anapo è esondato, con un livello che si è alzato di due metri, due metri e dieci. Nelle prossime ore le piogge potrebbero intensificarsi ulteriormente e questo potrebbe portare a nuove esondazioni, con il rischio di allagamenti ai Pantanelli“.

La Protezione Civile sta mantenendo un costante contatto con i Comuni della zona. “Stiamo consigliando a tutti i sindaci – prosegue Bellassai – soprattutto a quelli di Floridia, Solarino, Canicattini e Palazzolo, di chiedere di evitare gli spostamenti, avvisando le persone che devono recarsi a Siracusa di non passare dall’area dei Pantanelli e, con la collaborazione delle forze dell’ordine, proveremo a convogliare il traffico verso Siracusa Sud“.

L’appello alla cittadinanza è chiaro: limitare al massimo gli spostamenti e non avventurarsi in auto nelle zone interessate dall’evacuazione. “Raccomandiamo a tutti di evitare di uscire e, soprattutto, di non transitare nelle aree già sgomberate – conclude Bellassai – in particolar modo ai Pantanelli“.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione del ciclone e l’impatto reale sul territorio, mentre resta attivo il monitoraggio costante da parte della Protezione Civile e delle autorità locali