Ciclone Harry tra Siracusa e provincia. Auteri: “al fianco delle imprese e delle persone colpite dalla devastazione”

“La Sicilia Orientale, e in particolare la provincia di Siracusa, ha vissuto ore drammatiche a causa del passaggio del ciclone “Harry”, che ha messo in ginocchio interi territori. Il maltempo ha provocato danni ingenti alle infrastrutture, alle abitazioni, e ha messo a dura prova il nostro tessuto economico, con gravi ripercussioni soprattutto sulle attività agricole, ittiche e sui tanti settori produttivi che rendono forte la nostra economia. Questa calamità naturale ha colpito duramente le nostre terre, ma sono convinto che la Sicilia Orientale saprà rialzarsi, come ha sempre fatto. In questi giorni di emergenza, sono a disposizione della mia comunità, delle imprese e di tutte le persone che hanno subito danni, perché insieme possiamo ricostruire”. Siracusa adesso deve fare i conti con i danni causati dal ciclone Harry, che ha devastato gran parte della provincia e ha messo a dura prova il capoluogo siciliano, e il deputato regionale Carlo Auteri si dice pronto ad aiutare imprese e concittadini portando avanti le istanze di chi ha visto il proprio lavoro messo a rischio, in particolare per le aziende agricole, ittiche e quelle che, a causa dell’alluvione e degli smottamenti, si trovano in una situazione di grave difficoltà.

“Sarò al fianco delle persone sfollate e in stretto contatto con le istituzioni – sottolinea – per garantire che ogni risorsa venga destinata a chi ha bisogno. La protezione civile, i sindaci e tutti gli enti coinvolti stanno già facendo un lavoro straordinario, ma è essenziale che anche a livello regionale vengano avviati interventi rapidi e concreti per supportare le famiglie e le imprese, soprattutto quelle che non possono fermarsi. La nostra terra ha sempre saputo rialzarsi dopo le difficoltà, e sono sicuro che, uniti, anche questa volta ce la faremo.”