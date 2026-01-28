Ciclone Harry: vertice con Meloni, Schifani e Musumeci. Italia: “Siracusa al centro del piano per ricostruzione e prevenzione”

Si è tenuto oggi a Catania un vertice operativo di alto livello sull’emergenza maltempo che ha colpito la Sicilia orientale, presieduto dalla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Al tavolo hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano, i prefetti di Catania, Messina e Siracusa (Pietro Signoriello, Cosima Di Stani e Chiara Armenia), i sindaci delle Città metropolitane di Catania Enrico Trantino e Messina Federico Basile e il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

Durante l’incontro sono state condivise le linee operative per accelerare gli interventi di ripristino e ricostruzione, sia nei luoghi pubblici sia in quelli privati colpiti dal ciclone. L’obiettivo dichiarato è “fare presto e bene”, mettendo in moto una macchina degli aiuti capace di essere efficace e coordinata.

A margine del vertice, il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha espresso soddisfazione innanzitutto per la convocazione: “è stata un’iniziativa apprezzata, soprattutto perché Siracusa in questi giorni rischiava di restare fuori dai radar. Ho rappresentato le principali criticità del nostro territorio, senza tralasciare le difficoltà degli imprenditori e le forti preoccupazioni legate alla prossima stagione turistica”.

Italia ha sottolineato come, dal confronto, emergano premesse concrete affinché gli aiuti non si limitino all’emergenza immediata ma guardino anche alla fase successiva. “C’è la volontà di includere le ricostruzioni – le sue parole – ma con una visione nuova: non possiamo ricostruire ignorando le mutate condizioni climatiche. Serve un approccio che unisca recupero, tutela e prevenzione”.

Tra le misure discusse figurano anche la sospensione dei mutui e interventi di alleggerimento fiscale, mentre sul fronte delle risorse è stato chiarito che i 100 milioni di euro annunciati rappresentano solo un primo stanziamento. “Saranno fondi puntuali – ha spiegato il sindaco – legati ai progetti e non soltanto all’urgenza. È un passaggio fondamentale per garantire interventi strutturali e duraturi. Esco da questo incontro con cauto ottimismo perché ho riscontrato attenzione, ascolto e pragmatismo”.

Nel corso del vertice, Francesco Italia ha infine rivolto un invito al presidente della Regione affinché visiti la provincia di Siracusa, per toccare con mano l’entità dei danni e le esigenze del territorio.