Cimitero di Siracusa, cade l’abuso d’ufficio: non luogo a procedere per 3 imputati

Cronaca · tribunale

Un capitolo dell’inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione di cappelle e loculi del cimitero di Siracusa si avvia alla chiusura. Nell’udienza preliminare celebrata questa mattina, 2 ottobre, davanti al Gup del Tribunale di Siracusa, Antongiulio Maggiore, accusa e difese hanno concordemente chiesto il non luogo a procedere nei confronti di Fabio Morabito, Marco Fazzino e Giovanna Parisi limitatamente alle contestazioni per abuso d’ufficio.

La decisione arriva dopo la definitiva conferma degli effetti dell’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale. La questione aveva interessato direttamente anche il procedimento siracusano: proprio il Gup di Siracusa aveva infatti sollevato una delle questioni di legittimità costituzionale sulla cancellazione del reato. La Corte costituzionale si è pronunciata nel giugno scorso, dichiarando manifestamente inammissibili o manifestamente infondate le questioni sottoposte anche dal giudice siracusano. Venuto meno il reato di abuso d’ufficio, non può quindi proseguire un procedimento penale per fatti riconducibili esclusivamente a quella fattispecie.

All’udienza di oggi, celebrata in prosecuzione della precedente udienza preliminare e limitatamente a queste contestazioni, dopo la premessa del Gup hanno preso la parola il pubblico ministero e le difese. Gli avvocati Alessandro Cotzia e Gianluca Caruso, per Morabito, Mario Giuffrida, per Parisi, e Giuseppina Amato, in sostituzione dell’avvocato Junio Celesti per Fazzino, hanno concordemente chiesto una sentenza di non luogo a procedere.

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Questo passaggio, però, non determina la chiusura dell’intera vicenda giudiziaria del cimitero. L’abuso d’ufficio rappresentava infatti soltanto una parte delle contestazioni maturate nell’inchiesta sulla presunta gestione illecita delle sepolture.

L’indagine risale al 2019 e prese le mosse dalla denuncia di una persona che, tornata a Siracusa, aveva scoperto che la cappella di famiglia nella quale erano stati tumulati i propri congiunti risultava occupata da altri defunti. Gli accertamenti della Squadra mobile portarono nel febbraio 2023 all’arresto dell’allora direttore del cimitero Fabio Morabito e dell’operaio Marco Fazzino.

Secondo l’impostazione accusatoria, che dovrà essere verificata nel processo, sarebbe esistito un sistema attraverso il quale alcuni privati, spinti dalla necessità di trovare rapidamente una sepoltura per i propri familiari, sarebbero stati indotti a versare somme di denaro per evitare le ordinarie procedure di assegnazione di loculi e cappelle.

Per Morabito e Fazzino, oltre all’abuso d’ufficio oggi destinato a cadere, le contestazioni riportate negli atti e nelle cronache dell’inchiesta riguardano induzione indebita, falsità documentale e sottrazione di cadavere. All’epoca delle indagini il presunto profitto complessivo era stato quantificato dagli investigatori in oltre 60 mila euro.

Uno degli aspetti centrali dell’accusa riguarda proprio alcune sepolture. Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero stati utilizzati in maniera illegittima gli strumenti previsti per la decadenza delle concessioni relative a loculi in stato di abbandono, arrivando in alcuni casi a estumulare salme per rendere disponibili gli spazi ad altre tumulazioni. Si tratta di accuse che restano sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Nel procedimento risultano coinvolti, oltre a Morabito e Fazzino, anche dipendenti comunali. Tra questi Giovanna Parisi: già all’apertura del processo la sua difesa aveva contestato la genericità delle accuse relative alle presunte sottrazioni di cadaveri. L’udienza di oggi, dunque, ha una portata circoscritta ma significativa: chiude il capitolo relativo all’abuso d’ufficio dopo l’intervento legislativo che ha cancellato il reato e le successive pronunce della Corte costituzionale. Restano invece distinti gli altri profili penali contestati nell’ambito dell’inchiesta, sui quali il procedimento giudiziario segue il proprio corso.