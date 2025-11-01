Cimitero di Siracusa, Cavallaro (FdI): “servono interventi strutturali e chiarezza sui fondi”

Gli edifici del cimitero di Siracusa necessitano di interventi manutentivi urgenti e di ampio respiro. A lanciare l’allarme è il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, Paolo Cavallaro, che torna a chiedere all’amministrazione comunale un piano chiaro per la gestione e la riqualificazione della struttura di via Augusta.

“Non è possibile andare avanti con piccole manutenzioni di tanto in tanto – afferma Cavallaro – sapendo che non sono interventi risolutivi. È giusto riconoscere che, in occasione della commemorazione dei defunti, qualcosa è stato fatto in termini di pulizia e piccoli interventi, ma non basta per restituire un volto dignitoso a un luogo dove riposano i nostri cari“.

Il consigliere sottolinea come il rispetto dovuto ai defunti debba riflettersi anche nella cura del luogo che li ospita. “I nostri defunti meritano rispetto – prosegue Cavallaro -, come anche i vivi che li commemorano e che pagano, regolarmente, per i servizi cimiteriali“.

Secondo l’esponente di Fratelli d’italia, è arrivato il momento di affrontare con decisione la questione. “Il sindaco dica chiaramente cosa intende fare del cimitero di Siracusa – dice ancora -, come pensa di provvedere nei prossimi anni alla gestione e alle manutenzioni. Serve sapere quanto occorre per un intervento integrale su edifici, impianti idrici, opere edili, verde e illuminazione”.

Il capogruppo di FdI ricorda che negli ultimi cinque anni il Comune avrebbe incassato oltre 6 milioni di euro dai rinnovi dei loculi e dai servizi cimiteriali, ma che solo poche centinaia di migliaia di euro sarebbero state reinvestite sulla struttura.

“Il resto – denuncia Cavallaro – è stato usato per coprire altri capitoli di spesa in bilancio. È il momento di destinare risorse vere alla ristrutturazione del cimitero, o almeno di prevedere un piano pluriennale di investimenti“.

In alternativa il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia apre anche all’ipotesi di una collaborazione pubblico-privato. “Se le risorse comunali non bastano – dice -, si pensi a un progetto di finanza. Del resto, migliaia di siracusani hanno i loro cari nella vicina Melilli e non mi pare si lamentino né delle spese annuali né del decoro della struttura”.

Il consigliere chiede inoltre trasparenza sull’utilizzo delle entrate e rilancia il tema del nuovo cimitero in contrada Cifalino-Serramendola, di cui si parla da oltre quattordici anni. “Che fine ha fatto – si domanda Cavallaro -? Dopo tutti questi anni tra ricorsi e cavilli burocratici, è legittimo attendersi un’accelerazione. È stato fatto l’adeguamento dei prezzi? E la modifica al piano regolatore?”.

Cavallaro ricorda anche la recente sollecitazione di Ramzi Harrabi sulla necessità di uno spazio per la comunità islamica. “Nel progetto del nuovo cimitero – conclude – è prevista una zona di sepoltura non cristiana. Vogliamo parole chiare sul futuro dell’attuale cimitero e su quello nuovo da costruire. Poi, servono i fatti”.