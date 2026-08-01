Cimitero di Siracusa, dal fondo di riserva 22 mila euro per garantire pulizia e decoro

Politica · Il provvedimento

Serviranno altri 22.397,58 euro per garantire la continuità del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale di Siracusa. Almeno per tutto agosto. È quanto emerge dalla proposta approvata dal sindaco Francesco Italia, con cui l’amministrazione dispone il prelievo della somma dal fondo di riserva del bilancio 2026 per finanziare una proroga tecnica di un mese dell’appalto, scaduto ieri 31 luglio.

Il servizio è attualmente svolto dalla cooperativa In Linea Soc. Coop., aggiudicataria dell’affidamento con determina dirigenziale del 7 marzo 2025. In attesa dell’espletamento della nuova gara, Palazzo Vermexio ha ritenuto necessario prorogare il contratto per evitare l’interruzione di un’attività considerata essenziale sotto il profilo igienico-sanitario.

Dalla documentazione emerge però che le risorse inizialmente stanziate sul capitolo di bilancio dedicato ai “Servizi logistici del cimitero” non sono sufficienti né per coprire la proroga tecnica né per avviare contestualmente la nuova procedura di gara.

Insomma, il capitolo di bilancio per i servizi di pulizia del cimitero recita zero euro e per questo si è reso necessario rimpinguarlo dal fondo di riserva, in modo tale che almeno per tutto agosto la pulizia venga assicurata.

Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di ricorrere al fondo di riserva, trasferendo 22.397,58 euro al capitolo di spesa destinato alla gestione del servizio. La somma servirà esclusivamente a garantire un ulteriore mese di attività, nelle more dell’affidamento definitivo del nuovo appalto.

L’obiettivo dell’amministrazione è assicurare senza soluzione di continuità il servizio di pulizia e manutenzione del cimitero comunale, evitando interruzioni in un’attività ritenuta indispensabile per il decoro e per le esigenze igienico-sanitarie della struttura.

L’obiettivo del sindaco, invece, è quello di fornire alcune risposte dopo le fibrillazioni in Consiglio comunale di Grande Sicilia, che a più riprese aveva chiesto maggiori coperture in alcuni capitoli di bilancio (cimitero per l’appunto, verde pubblico e igiene urbana) ritenuti strategici. Con questi 22 mila euro si tampona l’emergenza, in attesa che il prossimo 10 agosto, quando in aula approderanno le variazioni di bilancio, non si possa mettere mano ai capitoli di spesa fornendo coperture adeguate per un servizio continuo e adeguato