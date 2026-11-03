Cimitero di Siracusa: Gilistro attacca l’amministrazione

Politica · La denuncia

“In ogni epoca, in ogni luogo e in ogni cultura, il ricordo dei Defunti rappresenta un momento fondamentale della vita di una comunità. Per questo, vedere il cimitero di Siracusa nelle pietose condizioni attuali è motivo di profonda amarezza”. Il deputato regionale di Controcorrente, Carlo Gilistro, interviene sullo stato del cimitero cittadino, tornato sotto gli occhi di tutti nelle giornate dedicate alla commemorazione dei cari che non ci sono più.

“Ho visto anziani arrivare con bottiglie di plastica piene d’acqua per cercare di mantenere freschi i fiori deposti sulle tombe dei propri cari, vista la cronica carenza idrica al cimitero – dice -. E nei loro volti ho letto amarezza, indignazione e persino lacrime di rabbia. È difficile accettare che, dopo otto anni e mezzo di amministrazione, criticità note da almeno un decennio siano ancora tutte lì: assenza d’acqua, calcinacci pericolanti, corridoi interdetti, mattonelle divelte, reti di protezione, scale arrugginite e guaste, pulizia e diserbo insufficienti. Una situazione che non può essere liquidata come un problema di ordinaria manutenzione”.

Una situazione da mani nei capelli, che fa il paio con i servizi cittadini in caduta libera ed una amministrazione finita impantanata in una crisi politica e di fiducia senza fine. E dire che, poco distante, letteralmente splende il cimitero dei caduti Alleati in guerra, segno di una diversa politica fatta di attenzione, sensibilità e rispetto nonostante la notevole distanza. Ed anche nelle cittadine della provincia, specie nei giorni tradizionalmente dedicati ai Defunti, i cimiteri si presentano ordinati e puliti, quasi piccoli presepi illuminati.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Mi piacerebbe sapere se il sindaco e il suo assessore, per quanto al momento ancora senza delega, siano andati al cimitero in questi giorni, come tanti di noi – ancora il parlamentare –. Mi piacerebbe sapere se abbiano stretto le mani dei cittadini e guardato negli occhi chi ogni giorno deve fare i conti con questo degrado. Immagino di no, altrimenti avrebbe dovuto chiedere scusa a ciascuno dei visitatori. La misura del rispetto verso una comunità passa anche dalla cura verso chi non c’è più. Ed anche in questo, l’amministrazione Italia ha fallito. Mentre si vaneggia di un nuovo cimitero, l’esistente è metafora di una Siracusa in abbandono”.

Per Gilistro, al di là delle ragioni che hanno determinato questa prolungata trascuratezza, il dato politico e morale resta uno. “Non importa se si tratti di disattenzione, miopia politica o di altre responsabilità. Il risultato è che anche nel luogo in cui i siracusani dovrebbero poter vivere con serenità e dignità il ricordo dei propri cari, viene meno il rispetto per le persone. Viene persino da chiedersi se una struttura in queste condizioni possa continuare a essere aperta al pubblico”.