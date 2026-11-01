Cimitero di Siracusa, rubinetti a secco il 1 novembre: segnalazione al sindaco

Attualità · SIRACUSA CIMITERO

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota ricevuta in redazione in merito ai gravi disservizi riscontrati al Cimitero Comunale di Siracusa in occasione della Commemorazione dei Defunti. La segnalazione del Ragionier Giorgio Modica è rivolta al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, all’assessore all’Igiene Urbana e Servizi Cimiteriali, Tutela del Territorio e dell’Ambiente del Comune di Siracusa. Queste le sue parole:

“Mi chiamo Giorgio Modica e risiedo a Ragusa, desidero portare alla Vostra attenzione un episodio che ritengo estremamente grave e sintomatico di una inaccettabile mancanza di programmazione e di rispetto nei confronti dei cittadini.





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Stamani 1° novembre, ricorrenza dedicata alla Commemorazione dei Defunti, mi sono recato presso il Cimitero Comunale di Siracusa per rendere omaggio ai miei genitori, i cui loculi si trovano nel Settore 24, Edificio B, fila 1, piano 1.





Dopo aver acquistato dei fiori all’ingresso del cimitero, mi sono recato presso i loculi per sistemarli dignitosamente. Con mio grande stupore e profonda indignazione, una volta raggiunto il rubinetto più vicino per riempire d’acqua il portafiori, ho constatato che dall’impianto non usciva neppure una goccia d’acqua, in tutto l’edicio i rubinetti era asciutti.





Ritengo assolutamente incomprensibile e ingiustificabile che proprio nel giorno in cui migliaia di cittadini si riversano al cimitero per rendere omaggio ai propri cari defunti, l’Amministrazione Comunale non abbia provveduto a verificare preventivamente la funzionalità di un servizio essenziale come quello idrico.





Non stiamo parlando di un evento imprevedibile o straordinario, ma di una ricorrenza che si ripete ogni anno e che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla cittadinanza. Proprio per questo motivo, la mancata verifica e manutenzione degli impianti assume i contorni di una grave negligenza amministrativa.





È mortificante che cittadini già provati dal ricordo dei propri cari debbano inoltre confrontarsi con servizi inefficienti e disattenzioni che denotano una preoccupante mancanza di cura verso un luogo che dovrebbe essere mantenuto con particolare decoro e funzionalità.





Trovo sinceramente inaccettabile che una carenza tanto evidente non sia stata rilevata e risolta prima di una data così importante. Chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere di programmare, vigilare e prevenire situazioni di questo genere, soprattutto quando riguardano servizi essenziali destinati a migliaia di persone.





Per tali ragioni, chiedo che vengano fornite ai cittadini spiegazioni chiare sulle cause di questo disservizio e che vengano accertate eventuali responsabilità, affinché episodi simili non abbiano più a ripetersi.





Esprimo il mio profondo disappunto e la mia amarezza per quanto accaduto, poiché ritengo che il rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie meriti ben altra attenzione da parte di chi amministra la cosa pubblica.





In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.





Giorgio Modica”