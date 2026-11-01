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Cimitero di Siracusa, rubinetti a secco il 1 novembre: segnalazione al sindaco

di Giulio Perotti ·
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Cimitero di Siracusa
Foto di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota ricevuta in redazione in merito ai gravi disservizi riscontrati al Cimitero Comunale di Siracusa in occasione della Commemorazione dei Defunti. La segnalazione del Ragionier Giorgio Modica è rivolta al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, all’assessore all’Igiene Urbana e Servizi Cimiteriali, Tutela del Territorio e dell’Ambiente del Comune di Siracusa. Queste le sue parole:

Mi chiamo Giorgio Modica e risiedo a Ragusa, desidero portare alla Vostra attenzione un episodio che ritengo estremamente grave e sintomatico di una inaccettabile mancanza di programmazione e di rispetto nei confronti dei cittadini.


Stamani 1° novembre, ricorrenza dedicata alla Commemorazione dei Defunti, mi sono recato presso il Cimitero Comunale di Siracusa per rendere omaggio ai miei genitori, i cui loculi si trovano nel Settore 24, Edificio B, fila 1, piano 1.


Dopo aver acquistato dei fiori all’ingresso del cimitero, mi sono recato presso i loculi per sistemarli dignitosamente. Con mio grande stupore e profonda indignazione, una volta raggiunto il rubinetto più vicino per riempire d’acqua il portafiori, ho constatato che dall’impianto non usciva neppure una goccia d’acqua, in tutto l’edicio i rubinetti era asciutti.


Ritengo assolutamente incomprensibile e ingiustificabile che proprio nel giorno in cui migliaia di cittadini si riversano al cimitero per rendere omaggio ai propri cari defunti, l’Amministrazione Comunale non abbia provveduto a verificare preventivamente la funzionalità di un servizio essenziale come quello idrico.


Non stiamo parlando di un evento imprevedibile o straordinario, ma di una ricorrenza che si ripete ogni anno e che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla cittadinanza. Proprio per questo motivo, la mancata verifica e manutenzione degli impianti assume i contorni di una grave negligenza amministrativa.


È mortificante che cittadini già provati dal ricordo dei propri cari debbano inoltre confrontarsi con servizi inefficienti e disattenzioni che denotano una preoccupante mancanza di cura verso un luogo che dovrebbe essere mantenuto con particolare decoro e funzionalità.


Trovo sinceramente inaccettabile che una carenza tanto evidente non sia stata rilevata e risolta prima di una data così importante. Chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere di programmare, vigilare e prevenire situazioni di questo genere, soprattutto quando riguardano servizi essenziali destinati a migliaia di persone.


Per tali ragioni, chiedo che vengano fornite ai cittadini spiegazioni chiare sulle cause di questo disservizio e che vengano accertate eventuali responsabilità, affinché episodi simili non abbiano più a ripetersi.


Esprimo il mio profondo disappunto e la mia amarezza per quanto accaduto, poiché ritengo che il rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie meriti ben altra attenzione da parte di chi amministra la cosa pubblica.


In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.


Giorgio Modica”

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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