Cine Oktober Fest, la quarta settimana della rassegna a Siracusa

Una settimana ricca di eventi, quella già in corso, cominciata ieri pomeriggio – martedì 21 ottobre, al Biblios Cafè – con la presentazione del libro Berlinguer, nostalgia del futuro a cura di David Tozzo e Mattia Gambilonghi. Durante l’incontro, moderato da Simona Cascio e Franzo Bruno, è intervenuta – da remoto – Luciana Castelllina.

Alle 21, è stato proiettato il film di Elias Merhige, L’ ombra del vampiro.

Oltre ai film, ricordiamo per questa settimana, due incontri speciali: il secondo appuntamento con Le lezioni sociali a cura di Tommaso Randazzo, sabato 25 al Made Program alle 16,30, con Stefano Marino (DAMS di Bologna) e per la rubrica Conference & Talk, alle 18 al Biblios, con Caterina Italia.

Dedicata a Lars Von Trier, la serata di mercoledì al Biblios, con Nymphomaniac, volume primo.

Giovedì il consueto appuntamento all’Hmora, in viale Tisia dove alle 21, sarà possibile assistere a Wall-E di Andrew Stanton.

Venerdì, 24 ottobre, alle 18,30 l’appuntamento è al Made Program, con La sposa cadavere di Tim Burton e Mike Johnson; alle 20 , al Biblios Cafè, Eggers Shorts – volume tre: Brothers di Robert Eggers. Alle 21, The northman di Robert Eggers. Alle 23 , al Biblios, Rock is in the air, Dj set a cura di AB-Musik-Selector.

Sabato, 25 ottobre, alle 16,30 al Made Program in via Cairoli, la Lezione Sociale, a cura di Tommaso Randazzo: Radiohead, Musica e Filosofia, con Stefano Marino, DAMS di Bologna, che “ci offrirà – spiega Randazzo – una interpretazione filosofica della produzione musicale e della poetica dei Radiohead”.

Per Conference & Talk, CineCaverna4Community, Cinema e Filosofia, con Caterina Italia: al Biblios alle 18.

Serata speciale, ancora sabato sera alle 21 al Biblios con CineSoundReading, The cinema of Robert Eggers a cura di Giuseppe Briffa e con la partecipazione dell’attrice Arianna Vinci.

Domenica, 26 ottobre, alle 20,30 al Biblios Cafè, CineSoundReading dedicato a Halloween, oltre la maschera, di e con Francesco Pasqua, video e soundmix a cura di Giuseppe Briffa.

Alle 22, ancora al Biblios , Halloween di John Carpenter.