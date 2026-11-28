Cultura · PREMIO CINEMA

Si è svolta con grande successo, mercoledì 25 novembre, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la cerimonia di conferimento del Premio Promozione Cinema (PPC) 2026 – Sezione Istituzioni (IST) a Cinecittà.

Il riconoscimento è stato ritirato dal presidente di Cinecittà, sen. Antonio Saccone, insieme al direttore Cinema di Cinecittà. A consegnare il Premio sono stati l’on. Mauro D’Attis e l’on. Saverio Congedo, nell’ambito di SUSTART 2026 – Sustainable Art, sotto la direzione artistica e scientifica del critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di valorizzazione del cinema come patrimonio culturale condiviso e fattore di sviluppo economico e sociale.

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Istituito nel 2024 dall’Associazione Ethicando di Milano e dall’Associazione Rinascimento Culturale Archimedeo (A.R.C.A.) di Siracusa, su idea di Marco Eugenio Di Giandomenico e Stefania Altavilla, il Premio è dedicato alla memoria di Adriano Pintaldi. Il riconoscimento valorizza personalità e istituzioni che contribuiscono alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva.

Il Premio si articola in due sezioni: il Premio alla Carriera, dedicato alle personalità dell’industria cinematografica e televisiva, e la Sezione Istituzioni (IST), destinata agli enti e alle organizzazioni che svolgono un ruolo strategico nella valorizzazione del patrimonio cinematografico e nello sviluppo dell’industria audiovisiva.

La prima assegnazione della Sezione Istituzioni a Cinecittà ne ha riconosciuto lo straordinario contributo alla cinematografia italiana e internazionale. Fondata nel 1937 e protagonista della storia del cinema mondiale, Cinecittà rappresenta un patrimonio di competenze, creatività e memoria, insieme a un’infrastruttura strategica per il futuro dell’audiovisivo.

Il riconoscimento ne ha valorizzato la capacità di coniugare tradizione, innovazione tecnologica, formazione professionale e attrattività internazionale, sottolineando il ruolo della cultura cinematografica nella crescita del Paese.

La cerimonia ha segnato un momento centrale dell’edizione 2026 del Premio, dopo il conferimento del Premio alla Carriera a Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, avvenuto il 4 marzo 2026, sempre nell’ambito di SUSTART. Nell’edizione 2025, il Premio alla Carriera era stato assegnato a Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

Il riconoscimento conferito a Cinecittà è stato accompagnato dalla scultura “La Musa del Cinema”, realizzata da Pietro Marchese, artista siracusano formatosi alle Accademie di Belle Arti di Carrara e Brera e autore di importanti opere monumentali.

Realizzata in resina bronzata su base di marmo nero Marquinia, l’opera raffigura una figura antropomorfa nella quale la pellicola cinematografica diviene elemento plastico e simbolico. Attraverso richiami alla classicità e al linguaggio contemporaneo, la scultura celebra il cinema quale custode della memoria, dell’identità culturale e dell’immaginario collettivo, rendendo omaggio al ruolo storico e creativo di Cinecittà.

Con la Presidenza Onoraria di Pupi Avati e la Giuria presieduta da Marco Eugenio Di Giandomenico, il Premio promuove una concezione del cinema che comprende, accanto al valore industriale, la sua funzione educativa, culturale e sociale.

Il conferimento a Cinecittà ha posto al centro il rapporto tra cinema, sostenibilità culturale e responsabilità istituzionale, evidenziando il contributo delle industrie creative alla trasmissione della memoria, alla formazione delle nuove generazioni e allo sviluppo sostenibile.

“Il cinema crea immaginari, interpreta la società e custodisce la memoria. Promuoverlo significa contribuire alla crescita culturale delle generazioni presenti e future“.

Il successo della cerimonia ha rafforzato la missione del Premio Promozione Cinema: riconoscere e valorizzare quanti contribuiscono a fare del cinema un patrimonio culturale condiviso, capace di generare conoscenza, innovazione e valore sociale.