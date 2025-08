Cinema, arte e formazione: a settembre Siracusa ospita il cine campus “Terre di Cinema”

Dal 4 al 21 settembre si terrà a Siracusa la seconda edizione del cine campus “Terre di Cinema”. Per l’occasione la società Furore Films, in collaborazione con Siracusa Film Commission, darà l’opportunità a 16 giovani di partecipare gratuitamente ad uno stage per le varie figure professionali richieste.

Il progetto “Terre di Cinema – Internazional Cinematographers Days” è il principale evento italiano dedicato alla fotografia cinematografica ed è realizzato da professionisti del settore con il patrocinio e la collaborazione di AIC – Autori Italiani Cinematografia, IMAGO – International Federation Cinematographers e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale Cinema (Sede Centrale di Roma) e affiancato da vari partner tecnici protagonisti dell’industria cinematografica mondiale, tra cui Kodak Motion Pictures Film.





Il cine campus prevede una prima parte, teorica, ed una seconda, pratica, in cui giovani cineasti, provenienti da tutto il mondo, realizzeranno 16 cortometraggi che saranno presentati a vari Festival cinematografici. A seguito degli ottimi risultati raggiunti nella precedente edizione, Siracusa Film Commission promuove nuovamente l’opportunità formativa gratuita di partecipare ad uno stage nel settore della produzione cinematografica, riservato a 16 giovani siracusani suddivisi nei seguenti reparti Regia, Produzione, Fotografia e Fotografia di scena.

Ai partecipanti sarà rilasciato dalla Società Furore Films LLC un attestato finale valevole ai fini di studi universitari e/o master. Potranno inoltre realizzare un video di backstage su pellicola durante lo svolgimento del cine campus sotto la guida dei professionisti di “Terre di Cinema” per arricchire ulteriormente l’esperienza formativa.

I candidati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, possono inviare una email, entro e non oltre il 25 agosto 2025, all’indirizzo di posta elettronica: terredicinema@gmail.com, indicando il reparto prescelto per la candidatura. Dovrà essere allegato CV e documento di identità.