Cinema e mito: Whoopi Goldberg incantata dalle “Metamorfosi” a Siracusa

Serata magica sotto le stelle del Parco Archeologico della Neapolis ha avuto una testimone d’eccezione. L’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg è tornata a Siracusa in queste settimane e ieri sera ha assistito alla rappresentazione de “Le Metamorfosi” nella suggestiva cornice della Latomia del Paradiso.

L’icona del cinema mondiale è stata accolta dal sindaco di Siracusa e presidente della Fondazione INDA, Francesco Italia, che l’ha accompagnata durante l’evento. Lo spettacolo, che ha visto la prestigiosa regia di Giuliano Peparini, ha trasformato il sito millenario in un palcoscenico vibrante di energia e talento.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione dei giovani artisti: sul palco si sono infatti esibiti gli allievi della Peparini Academy, i futuri attori dell’Accademia dell’INDA e gli studenti della sezione musicale del Liceo Gargallo.

La Goldberg, che ha già mostrato in passato il suo legame con la città siciliana, è apparsa sorridente negli scatti che ritraggono il racconto della serata di ieri, confermando ancora una volta come il fascino del teatro classico e dei luoghi della Neapolis continui a esercitare un richiamo internazionale irresistibile.