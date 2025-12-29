Cinquemila ingressi ai presepi viventi e boom di attrazioni alla Christmas City di Melilli

L’atmosfera natalizia non si placa a Melilli. Ieri registrati altri 5 mila ingressi nel comprensorio ibleo, per ammirare le rappresentazioni viventi del presepe al Convento dei Cappuccini, nel centro di Melilli, e a Villasmundo nel parco della Sughereta, e godere delle tante attrazioni che quotidianamente, fino al 6 gennaio, allieteranno gli ultimi scampoli di festività natalizia.

“Continua la magica atmosfera nella nostra cittadina, a testimonianza dei tanti visitatori che vivono il nostro territorio durante queste festività natalizie. E siamo sicuri che quest’aria di gioia si protrarrà sino all’epifania, epilogo del programma che avrà come apice i presepi viventi del chiostro dei Cappuccini, l’1, il 4 ed il 6 e della Sughereta a Villasmundo, l’1 ed il 6 gennaio, così come il Presepe è Famiglia il 5 gennaio, i tour dei presepi monumentali, da “U Presepi i Sant’Antonio” a quello in ceramica calatina della Basilica di San Sebastiano, sino al presepe popolare monumentale in Chiesa Madre – dichiara il Sindaco di Melilli, Giuseppe Carta – Con la “Christmas City”, il Villaggio di Babbo Natale in piazza San Sebastiano, abbiamo creato una sorta di continuità negli eventi e nelle attrazioni, per creare un’atmosfera che non risulti “spezzettata”, ma che dia al contrario e in qualsiasi momento, la possibilità di vivere intensamente il periodo più bello dell’anno”.

Dello stesso tenore il parere dell’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Militti, che vede la Christmas City come “un luogo a misura di famiglia, che nella sola giornata di ieri ha visto fruire più di 1000 attrazioni e che replicherà tutti i giorni dall’1 al 6 Gennaio”.