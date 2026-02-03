CISL FP diffida il dirigente del Tribunale di Siracusa: “Condotta antisindacale e violazione del CCNL”

“Condotta antisindacale e violazione del Contratto collettivo nazionale sul lavoro per il comparto Funzioni Centrali, così sono compromessi i diritti dei lavoratori”. La segreteria generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa ha diffidato così il dirigente amministrativo del Tribunale di Siracusa per una gestione ritenuta unilaterale e illegittima dell’organizzazione del lavoro, denunciando la sistematica esclusione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Funzioni Centrali 2022–2024 e una condotta antisindacale, come regolamenta l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Nel mirino la Direttiva dirigenziale del 12 dicembre 2025, che ha regolato lavoro agile, ferie e assenze senza preventiva informazione né confronto sindacale. Secondo la CISL FP, non è mai stato attivato un corretto sistema di relazioni sindacali, in violazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 del CCNL. Gravi anche le ricadute operative: rigetto di ferie già autorizzate, utilizzo dei permessi in alternativa alle ferie e introduzione di tabelle condivise con dati sensibili. Prassi che, denuncia il sindacato, comprimerebbero un diritto costituzionalmente garantito e svuoterebbero il modello partecipativo come previsto dal contratto.

“Il sistema delle relazioni sindacali delineato dal CCNL – ha spiegato il segtetario territoriale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Andrea Milici – costituisce un presupposto essenziale per una corretta organizzazione del lavoro. Le decisioni che incidono su determinate materie , vanno adottate nel rispetto delle procedure di informazione e confronto previste dal contratto nazionale, a tutela sia dei lavoratori sia del buon funzionamento dell’Amministrazione”.

La CISL FP Ragusa Siracusa ha sollecitato, quindi, il ripristino delle corrette relazioni sindacali e la convocazione urgente di un tavolo di confronto insieme a tutte le parti previste dal CCNL Funzioni Centrali. In assenza di risposte concrete, il sindacato si riserva di adire le vie giudiziarie. “Ci spiace riscontrare situazioni del genere proprio all’interno di un settore dalle ovvie peculiarità, che dovrebbe essere esempio del rispetto delle norme di legge e del contratto – ha rilevato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo – ed auspichiamo nell’immediata ricomposizione dei principi di salvaguardia dei diritti dei lavoratori ed ossequiosa del ruolo di rappresentanza del sindacato, attraverso la celere attivazione dei meccanismi sanciti dal CCNL”.