Cisl Fp Ragusa Siracusa: focus su contratto e salario accessorio per i dipendenti Inps

Firma del contratto per le funzioni centrali relativi al periodo 2022/2024, i benefici economici che questo ha apportato e l’incremento del salario accessorio per i dipendenti dell’Inps. Sono stati tra i temi affrontati nel corso delle due assemblee della Cisl Fp Ragusa Siracusa che si sono tenute nelle sedi Inps di Ragusa e Noto nella giornata di mercoledì scorso. Al centro degli incontri anche i temi relativi alle progressioni economiche orizzontali relative al 2024 e le proposte per l’anno in corso e le progressioni verticali in deroga al titolo di studio con l’illustrazione dei bandi per i passaggi di Area.

I lavori sono stati organizzati e presieduti dal segretario territoriale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Andrea Milici, alla presenza dei coordinatori nazionali dell’Istituto nazionale di previdenza, per la Fp Cisl, Paolo Scilinguo e Alessandro Ansuisi. All’incontro erano presenti anche il componente del coordinamento regionale Sicilia Inps Cisl Fp, Vincenzo Romeo, con i coordinatori provinciali Inps della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Ignazio Moncada e Sabrina Mercante.

“È un momento importante per il comparto – ha sottolineato il segretario territoriale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Andrea Milici – la firma del contratto per le funzioni centrali per il triennio 2022/2024, insieme ai benefici economici per i dipendenti e l’incremento del salario accessorio sono risultati raggiunti attraverso il ruolo forte e di primo piano che la Cisl Fp ha sempre avuto in questi anni. Il sindacato ha avuto il coraggio ed il senso di responsabilità di mediare e di contrattare con la parte pubblica un contratto nonostante i vincoli dovuti alla Legge di stabilità con rilevanti risultati per i benefici economici ed il miglioramento delle politiche di conciliazione tra vita e lavoro, attraverso misure in favore della genitorialità e della flessibilità lavorativa. Temi questi che assumono un’importanza fondamentale e sempre più attuale con la tipologia di lavoro dei dipendenti di questo comparto”.

Da Ragusa e Noto è stato inoltre lanciato un appello rivolto ai coordinatori nazionali per rafforzare il lavoro di squadra anche in vista dell’imminente appuntamento relativo al rinnovo delle componenti Rsu. “Occorrre che si prosegua con un dialogo costruttivo con l’Inps – ha concluso Milici – ed in questo senso abbiamo incassato la disponibilità dai coordinatori nazionali di categoria, affinché si possano ulteriormente consolidare i diritti dei lavoratori e si possano ottenere già nei prossimi mesi altri miglioramenti in favore del personale che con spirito di abnegazione continuano a garantire un’alta qualità di lavoro in termini di efficienza ed efficacia. Siamo e resteremo il primo sindacato del comparto funzioni centrali”.

Un momento di dialogo che rientra negli appuntamenti promossi dal sindacato sui territori. “Le assemblee dei lavoratori rappresentano l’occasione di confronto vero con il sindacato – ha spiegato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo – in modo particolare in un momento storico in cui risulta indispensabile esporre ai lavoratori le reali motivazioni delle nostre scelte e della nostra azione sindacale. È per questo motivo che ho accolto di buon grado l’iniziativa di fare gli incontri alla presenza del coordinamento nazionale del settore, dando la possibilità ad ogni singolo lavoratore di interfacciarsi con i soggetti protagonisti della contrattazione nell’ottica della garanzia di non escludere nessuno dalla partecipazione attiva”.