Cisl Fp Ragusa Siracusa sull’aggressione al dipendente comunale di Avola: “inaccettabile”

“Auspichiamo che sia faccia chiarezza su quanto accaduto ai danni di un dipendente del Comune di Avola”. A sollecitarla è stato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo, commentando come episodio increscioso il caso di una presunta aggressione da parte di un consigliere comunale nei confronti di un lavoratore dell’Ente.

“Confidiamo che gli organi preposti possano fare piena luce sui fatti accaduti che, qualora confermati, riteniamo siano gravissimi – ha sottolineato Bonarrigo – fin troppo spesso, purtroppo, registriamo episodi di violenza nei confronti di dipendenti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni ma finora è sempre avvenuto in contesti di emergenza sanitaria, come nei Pronto Soccorso, oppure nei confronti delle forze dell’ordine, circostanze sempre e comunque inaccettabili, nelle quali il nervosismo prende a volte il sopravvento. Per questo riterremmo gravissimo se venisse confermata la dinamica ed i protagonisti di quanto avvenuto al Comune di Avola”.

La Cisl Fp Ragusa Siracusa sollecita quindi una decisa presa di posizione da parte degli organismi istituzionali dell’Ente, ed ha espresso solidarietà nei riguardi del dipendente comunale. “È inaccettabile – ha ribadito il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa – che chi riveste ruoli istituzionali pubblici possa arrivare all’aggressione fisica di un lavoratore quando, invece, dovrebbe dare l’esempio comportamentale. Rimaniamo garantisti nei confronti di tutti fino all’accertamento di come siano andati effettivamente i fatti, da parte delle autorità, ed auspichiamo vivamente che episodi del genere non si ripetano nel futuro, esprimendo la nostra piena solidarietà al dipendente comunale”.