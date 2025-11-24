Città di Melilli futsal contro la violenza sulle donne scende in campo con il simbolo rosso sul volto dei giocatori

Il Città di Melilli futsal aderisce alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e scende in campo con il simbolo rosso sul volto dei giocatori.

Una gara intensa, giocata ad alti ritmi. Dopo una serie di azioni offensive da entrambe le parti è la formazione di casa a trovare il vantaggio ed a chiudere il primo tempo con il risultato di 1-0.

Nella ripresa entrambe le squadre partono forti, la squadra ospite trova il pareggio e subito dopo il vantaggio ma i melillesi non mollano e provano il portiere di movimento trovando il goal del 2 a 3, sul finire la compagine melillese ha due buone occasioni ma spreca la possibilità del pareggio.

La partita termina con il risultato di 2 a 3, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Passanisi che visto il bel gioco dimostrato e la voglia di non arrendersi avrebbero meritato il pareggio.