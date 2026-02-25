Città più soleggiate d’Italia, Siracusa in testa

Quali sono le città italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole? E quali invece le meno illuminate? È sempre vero che al sud sia sempre più soleggiato che al nord? Per far luce su tutto ciò, Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha analizzato le principali 50 località italiane sulla base delle ore di sole medie al mese indicando, inoltre, anche la temperatura media e il prezzo medio delle case vacanze.

A dominare questa speciale classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili in Italia sono le isole Sicilia e Sardegna. La città con più ore di sole è, infatti, Siracusa con 272,61 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Catania con 272,39 ore: la differenza di 0,22 ore equivale a circa 13 minuti in più in media al mese per Siracusa rispetto a Catania. A completare il podio troviamo Cagliari, con 266,02 ore di sole medie al mese. Al quarto e quinto posto si posizionano Andria (249,83 ore) e Bari (248,44 ore), entrambe a rappresentare la Puglia.

Palermo sesta, sorpresa Pescara in settima posizione.

Nelle successive posizioni a completare la top 10 troviamo Palermo al sesto posto con 246,95 ore, seguita a sorpresa da Pescara con 246,88 ore di sole al settimo posto e da Taranto all’ottavo posto con 246,47 ore medie mensili. Al nono posto si piazza la capitale Roma con 246,21 ore di sole al mese, mentre chiude la top 10 Foggia con 243,83 ore.

A che posto si trovano le altre grandi città? Oltre a Roma nona, unica grande città in top 10, Napoli si attesta al 12° posto con 242,09 ore di sole medie mensili. Più in basso troviamo Torino, la prima grande città del nord in classifica al 16° posto con 237,94 ore. E Milano? Bisogna scorrere fino al 34° posto per trovare la città meneghina, che registra 218,87 ore di sole medie mensili. Ancora più in basso Firenze, che si posiziona al 43° posto con 210,82 ore.

Se Campobasso si attesta al 45° posto con 206,27 ore di sole medie, le ultime cinque città in classifica sono Trieste (205,55 ore), Prato (205,23 ore), Udine (204,88 ore), Trento (185,10 ore) e, in ultima posizione, Aosta, che registra solamente 170,20 ore di sole medie mensili, ben 102 ore in meno rispetto alla capolista Siracusa.

Sono sicule le prime 4 località con la temperatura media annua più alta, a cominciare da Siracusa con 19,18 gradi, superando di poco Catania (18,62 gradi). Al terzo posto Messina con 18,20 gradi davanti a Palermo con 17,94 gradi. Bari è quinta (17,79) davanti a Taranto per un nonnulla (17,78). Le città più fredde in classifica sono Trento (10,48 gradi) e Bolzano (9,52 gradi), mentre la temperatura più bassa in assoluto si registra ad Aosta con soli 6,50 gradi.

La città più costosa per l’affitto medio di una casa vacanza in questo periodo è Bolzano con 192 € davanti a Milano con 165 €. Roma segue con 161 € davanti a Venezia con 160 €. Segue Firenze con 155 €, Aosta con 150 €, Trento con 143 € e Vicenza e Bergamo entrambe con 127 €.

Le 4 città più economiche nonché le uniche sotto gli 80 € invece sono Reggio Calabria con esattamente 80 €, Potenza, capoluogo della Basilicata, con 71 €, Campobasso con 70 € e Foggia con 68 €, la città più economica in assoluto.