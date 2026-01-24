Cittadella dello Sport di Siracusa, affidata per 5 anni la gestione del bar

Un nuovo capitolo si apre per la Cittadella dello Sport di Siracusa. Con la determina dirigenziale del 15 gennaio 2026, il Comune di Siracusa ha ufficializzato l’aggiudicazione della gestione del bar e del punto ristoro all’interno dell’impianto sportivo, per un valore economico complessivo stimato in oltre 1,7 milioni di euro.

La concessione quinquennale è stata assegnata a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Rti) composto dalla Solarium S.r.l. unipersonale (mandataria), dalla G.G. Aretusa S.r.l. e dall’A.S.D. Circolo Canottieri Ortigia 1928, realtà già radicate nel tessuto economico e sportivo cittadino.

L’offerta presentata dal raggruppamento ha ottenuto un punteggio complessivo di 99,85 su 100, con il massimo dei voti (70/70) attribuito alla proposta tecnica. La commissione giudicatrice ha valutato l’offerta non solo congrua, ma pienamente rispondente agli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale.

L’operazione non si limita all’aspetto commerciale. Nelle intenzioni del Comune, la gestione del punto ristoro dovrà contribuire alla valorizzazione dell’associazionismo sportivo locale e alla trasformazione della Cittadella dello Sport in un polo di aggregazione sociale e sportiva aperto alla cittadinanza.

Dal punto di vista economico, l’affidamento non comporterà costi per l’ente: il Comune incasserà un canone annuo di 20.996 euro, per un totale di quasi 105 mila euro nell’arco dei cinque anni. Le somme saranno destinate alle spese di funzionamento della Cittadella e alla copertura degli incentivi tecnici connessi alla gestione.

Prima dell’avvio operativo restano da completare alcuni adempimenti formali, tra cui la costituzione ufficiale del raggruppamento e la presentazione delle garanzie fideiussorie previste.