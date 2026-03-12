Cittadella dello Sport, Scimonelli (Insieme): “Altri 83 mila euro senza un piano. E il caso del raffrescamento della piscina”

Nuove polemiche sulla gestione della Cittadella dello Sport di Siracusa. Il consigliere comunale Ivan Scimonelli interviene dopo una recente determina del Comune che prevede l’impegno di 83.338,20 euro per l’acquisto di apparecchiature destinate alla climatizzazione e al “raffrescamento” delle acque delle piscine dell’impianto sportivo.

Una scelta che, secondo il consigliere, solleva più di un interrogativo. Negli ultimi mesi, infatti, la piscina della Cittadella è stata al centro di numerose segnalazioni e polemiche da parte di atleti e società sportive per l’acqua ritenuta troppo fredda. Da qui il paradosso evidenziato da Scimonelli: nella determina comunale si parla ora di interventi finalizzati al “raffrescamento” dell’acqua, un termine che – sottolinea – “lascia perplessi e che evidenzierebbe una gestione tecnica e amministrativa poco chiara.

Il consigliere ricorda inoltre che negli ultimi anni il Comune ha continuato a investire risorse sull’impianto con interventi definiti “episodici”, come i 270 mila euro stanziati nel 2022, senza che sia mai stato presentato un piano organico di riqualificazione e gestione della struttura”.

A complicare il quadro c’è anche la situazione della piscina piccola della Cittadella, che risulta ancora chiusa, con conseguenti disagi per società sportive e utenti che attendono da tempo una soluzione definitiva.

Scimonelli solleva anche una questione politica. Attualmente, osserva, il Comune di Siracusa non ha un assessore con delega alle politiche sportive, poiché la delega è stata trattenuta direttamente dal sindaco Francesco Italia. Una scelta che, secondo il consigliere, lascia uno dei settori più importanti della città senza una guida politica chiara.

“Da presidente della IV Commissione consiliare – spiega – nelle sedute dedicate allo sport e agli impianti sportivi manca una figura politica di riferimento con cui confrontarsi e che possa rappresentare l’indirizzo dell’amministrazione”.

Da qui l’appello al primo cittadino affinché assegni formalmente la delega allo sport a uno degli assessori della giunta, garantendo una responsabilità politica definita e un interlocutore istituzionale per il consiglio comunale.

“Siracusa – conclude Scimonelli – ha bisogno di programmazione, visione e responsabilità politica. Continuare con interventi isolati, piscine chiuse e determine episodiche rischia soltanto di alimentare confusione e ritardi su una delle strutture sportive più importanti della città”.