Civitalia, attiva la consulenza dedicata alla rottamazione cartelle: assistenza completa fino al 30 aprile 2026

C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali e, per molti contribuenti, questa può essere l’occasione giusta per rimettere ordine nella propria posizione con Agenzia delle Entrate–Riscossione. Parliamo di una procedura che, nei casi previsti, consente di pagare gli importi dovuti senza sanzioni e interessi, con la possibilità di rateizzare.

Ma attenzione: la rottamazione non è “automatica” e non è uguale per tutti. La parte più delicata è proprio capire se la propria posizione rientra tra quelle definibili, quali cartelle includere, come compilare correttamente la domanda e quale piano di pagamento scegliere per non rischiare errori o, peggio, decadenze.

Proprio per questo Civitalia, centro servizi con sedi a Siracusa, Priolo Gargallo e Melilli, ha attivato un servizio professionale dedicato alla rottamazione delle cartelle esattoriali, pensato per chi vuole farsi seguire passo dopo passo, senza perdere tempo e con la sicurezza di una gestione accurata della pratica.

Un servizio “chiavi in mano”: verifica, domanda e assistenza

Il punto di forza del servizio Civitalia è l’assistenza completa: dalla verifica dei debiti e delle posizioni aperte, fino alla predisposizione e presentazione della domanda, con supporto anche nelle fasi successive (scadenze, rateizzazione, documentazione, controlli).

In altre parole: il cittadino non deve impazzire tra accessi online, codici, procedure e dubbi sull’ammissibilità. Ci pensa Civitalia, con un percorso guidato e personalizzato.

È importante ricordare che la rottamazione è un servizio professionale a pagamento: non si tratta di una semplice “informazione allo sportello”, ma di una gestione operativa dell’intera pratica, con consulenza e supporto dedicato.

Perché conviene muoversi subito (anche se la scadenza sembra lontana)

Il termine del 30 aprile 2026 può far pensare che ci sia “tutto il tempo del mondo”, ma nella realtà chi ha più cartelle, posizioni miste o situazioni stratificate sa bene che serve tempo per verificare, ricostruire e scegliere la soluzione migliore.

E soprattutto: arrivare all’ultimo momento significa rischiare intoppi, errori o sovraccarichi di richieste. Per questo Civitalia sta già organizzando gli appuntamenti, con posti limitati per garantire la lavorazione delle pratiche entro i tempi previsti.

Dove trovare Civitalia

Per informazioni e appuntamenti è possibile telefonare al 3519001347 o recarsi nelle sedi Civitalia:

Siracusa – Via Italia 22

Priolo Gargallo – Via dei Castel Lentini 127

Melilli – Piazza Crescimanno 4

Chi ha cartelle esattoriali, avvisi o debiti con Agenzia delle Entrate–Riscossione può quindi valutare, con supporto professionale, se aderire alla rottamazione e come farlo nel modo più sicuro e conveniente.