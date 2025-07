Civitalia si conferma punto di riferimento per le pratiche auto a Siracusa: rapidità, precisione e un servizio su misura

Si consolida la presenza di Civitalia a Siracusa come punto di riferimento per il disbrigo pratiche automobilistiche. Con sede in via Italia 22, l’agenzia continua a distinguersi per rapidità, precisione e attenzione al cliente in ogni fase della procedura, diventando una realtà di fiducia per automobilisti e concessionari.

Dai passaggi di proprietà alla gestione di targhe, duplicati, radiazioni per esportazione e pratiche per veicoli d’epoca, Civitalia garantisce tempi contenuti e massima efficienza, senza rinunciare a un’assistenza diretta e competente. Ogni pratica è gestita con cura, evitando code, stress e perdite di tempo.





Ma Civitalia è molto più di un’agenzia di pratiche auto: all’interno della sede è attivo un centro multiservizi per cittadini dove è possibile ricevere assistenza anche su cartelle esattoriali e avvisi di pagamento. Un servizio utile e sempre più richiesto da chi cerca una guida affidabile per affrontare situazioni complesse legate a debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rateizzazioni o opposizioni.

Prosegue inoltre l’attività del centro di raccolta Caf e Patronato, punto di riferimento per pratiche fiscali, previdenziali e assistenziali. In questi giorni, in particolare, il personale è impegnato nell’assistenza per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione, per il quale la scadenza è fissata al 31 luglio.

Civitalia è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, in via Italia 22. Per informazioni o appuntamenti telefonare al numero 3519001347.