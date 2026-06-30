Clamoroso Turati: salta il Catanzaro, il tecnico ex Siracusa cambia idea e sceglie lo Spezia

Sembrava tutto fatto. Contratto biennale firmato, annunci imminenti e una nuova avventura pronta a partire sulla panchina del Catanzaro. Invece, nel giro di poche ore, il colpo di scena: Marco Turati ha cambiato idea e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio guiderà lo Spezia nella prossima stagione.

Una svolta improvvisa che rappresenta uno dei casi più clamorosi di questo avvio di mercato degli allenatori. Fino a pochi giorni fa, infatti, tutte le indiscrezioni convergevano nella stessa direzione. Lo stesso Gianluca Di Marzio aveva dato per definito l’accordo tra l’ex allenatore del Siracusa e il Catanzaro, parlando di contratto biennale già sottoscritto e di un annuncio atteso a breve.

Anche dalla Calabria filtrava ormai assoluta certezza. Il Catanzaro aveva individuato in Turati l’erede di Alberto Aquilani e stava già programmando la nuova stagione con il tecnico lombardo al centro del progetto. Poi, però, qualcosa è cambiato.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, lo Spezia avrebbe deciso di affondare definitivamente il colpo, convincendo Turati a rivedere una scelta che sembrava ormai irreversibile. Un dietrofront inatteso che ha inevitabilmente spiazzato il Catanzaro, costretto adesso a riaprire il casting per la panchina dopo aver praticamente definito ogni dettaglio con l’ex tecnico azzurro.

Per Turati si tratta di una decisione che, almeno sulla carta, rappresenta un ulteriore salto di qualità. Lo Spezia resta infatti una delle realtà più ambiziose della Serie B, con una struttura societaria importante e un progetto che punta dichiaratamente a tornare in Serie A.

Non è un dettaglio secondario nemmeno il legame personale del tecnico con l’ambiente ligure. Prima di intraprendere la carriera da primo allenatore, Turati aveva infatti lavorato nello staff di Vincenzo Italiano proprio allo Spezia, contribuendo alla storica promozione in Serie A e vivendo da vicino una delle pagine più importanti della storia recente del club. Un rapporto che evidentemente ha avuto il suo peso nella scelta finale.

Per il Catanzaro, invece, si tratta di una frenata improvvisa dopo settimane di trattative e dopo aver praticamente chiuso l’operazione. La società giallorossa dovrà ora individuare rapidamente un nuovo profilo per non rallentare la programmazione della stagione.

Per Turati, invece, si apre un’altra grande opportunità. Dopo aver conquistato la promozione in Serie C con il Siracusa e aver vissuto una stagione successiva condizionata dalle ben note vicende societarie culminate con la retrocessione arrivata anche a causa degli undici punti di penalizzazione, il tecnico classe 1982 riparte da una piazza prestigiosa e da un progetto che gli permetterà di misurarsi ancora una volta in un contesto di alta classifica.