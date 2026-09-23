Claudia Gerini all’Ortigia Film Fest: “Presento il mio libro a Siracusa, città che amo”

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Video · XVIII edizione

“Presento un libro in cui mi racconto molto qui a Siracusa, una città che amo”

Così Claudia Gerini ieri, ai microfoni di SiracusaNews, durante un’intervista nell’ambito dell’Ortigia Film Festival.

Ieri, alle 17:30, l’attrice ha presentato per la sezione OFF Books il suo libro “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice” (edizioni Piemme). L’incontro si è svolto nella Terrazza Gutkowski, in Lungomare Elio Vittorini 18: un viaggio tra cinema e vita privata, un ritratto spassionato, divertente e autentico di una delle attrici più amate e apprezzate del cinema italiano.

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Di seguito l’intervista:

Presenti un libero che parla di te, dagli albori fino al successo.

“Sì, diciamo che sono partita pensando di raccontare un po’ i set del mondo, i vari viaggi. Il mestiere dell’attrice ha tante difficoltà, tanti aspetti negativi, ma tra quelli positivi c’è proprio il viaggiare, magari in posti dove giri film e in cui non saresti mai andata. Allora ho iniziato a pensare che sarebbe stato bello raccontare le avventure dei vari viaggi sui set. Poi, andando a ritroso, mi sono detta: devo raccontare anche questo, e anche questo… e alla fine sono arrivata ai 13 anni, al mio sogno. Quindi sì, è una piccola avventura della mia vita fin qui. È un libro di intrattenimento, leggero ma profondo, e ci tengo a dirlo, perché anche con leggerezza si possono affrontare argomenti più importanti e delicati. Sono contenta di condividere con il mio pubblico piccoli ricordi.”

Hai visto il cinema trasformarsi. Quanto può essere attraente oggi, anche ai tempi dell’intelligenza artificiale che sta stravolgendo tutto il mondo del lavoro?

“Questo è un mestiere nato più di cento anni fa, però il cinema è un’arte giovane, se ci pensi, molto giovane. Io l’ho attraversato dalla fine degli anni ’80 fino ad arrivare al 2026: ho attraversato la pellicola, tante fasi del cinema, e ho costruito una carriera che ha attraversato i decenni. Adesso è tutto completamente diverso, per tanti motivi, ma la base è sempre la stessa: l’emozione, la recitazione, il cercare di mettersi nella pelle di altri personaggi. Il gioco è sempre quello. Poi le tecniche ovviamente cambiano, e ci sono molti meno soldi: prima un film si girava in otto, nove settimane, adesso in quattro, perché più settimane significano più soldi. L’intelligenza artificiale, invece, è un discorso a parte: anche lì bisogna usarla con parsimonia.”

Sei una donna che ce l’ha fatta. Cosa ti senti di dire a chi sogna qui a Siracusa, in una città del profondo Sud?

“Guarda, le storie nascono ovunque: ci sono tanti imperi costruiti partendo da piccole province italiane e da un sogno. Quello che dico è di impegnarsi e perseguire il proprio sogno al di là delle difficoltà, perché ne vale la pena. Gli inciampi e le cadute esistono, ma bisogna rialzarsi. Perseguite il vostro sogno con determinazione e con coraggio, anche rischiando.”

È la prima volta a Siracusa?

“No, ci sono stata tempo fa per motivi privati. È un angolo di mondo non solo di grande romanticismo e di immensa storia, ma anche di bel vivere: la qualità della vita, il modo in cui ci si rapporta, come si mangia, come si vive vicino al mare… è tutto un privilegio. Amo molto questa città.”