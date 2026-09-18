Claudia Gerini ospite dell’Ortigia Film Festival

Cultura · il 22 settembre

“Sono così felice di tornare nella meravigliosa Ortigia e di prendere parte alla nuova edizione di OFF”. Così Claudia Gerini anticipa il suo arrivo a Siracusa, dove sarà ospite della XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival.

Martedì 22 settembre, alle 17:30, l’attrice presenterà per la sezione OFF Books il suo libro “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice” (edizioni Piemme). L’incontro si svolgerà nella Terrazza Gutkowski, in Lungomare Elio Vittorini 18: un viaggio tra cinema e vita privata, un ritratto spassionato, divertente e autentico di una delle attrici più amate e apprezzate del cinema italiano.





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“Partecipare a questo Festival è un’occasione unica in cui la magia del cinema — prosegue Claudia Gerini — si unisce a quella di un luogo straordinario, dove le arti si intrecciano e danno vita a momenti indimenticabili. Ringrazio le direttrici artistiche Lisa Romano e Paola Poli per il loro impegno e per avermi voluta con loro quest’anno”

Sempre lo stesso giorno, alle 21, l’attrice sarà protagonista all’Arena Minerva di un talk sulla sua carriera, condotto dalla giornalista Claudia Catalli.

L’Ortigia Film Festival, dopo la cerimonia d’apertura, darà il via agli appuntamenti lunedì 21 settembre con gli OFF Talks. Il tema dell’incontro inaugurale è “La leggerezza in scena”: alle 20 si terrà Design, emozioni e il coraggio di lasciare andare, un dialogo tra Stefania Andreoli, psicoterapeuta e divulgatrice, e Fabio Ciciani, fondatore e CEO di Bijouets.

A seguire, per la sezione Cinema Women, sarà proiettato Scarpe rotte di Roberta Torre. La regista incontrerà il pubblico insieme all’interprete Mersila Sokoli e al direttore della fotografia Daniele Ciprì.