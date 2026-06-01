Claudio Baglioni rinvia il tour al 2027: saltano anche le due date al Teatro Greco di Siracusa

Niente Claudio Baglioni al Teatro Greco di Siracusa nell’estate 2026. Le due attesissime date del 23 e 24 luglio 2026, inserite nel calendario del “GrandTour La Vita è Adesso”, sono state rinviate al 2027 insieme all’intera tournée nazionale a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano.

La notizia è stata ufficializzata dagli organizzatori, che hanno comunicato una prognosi di circa 90 giorni di riposo e cure per l’artista. Per la maggior parte delle date italiane è già stato pubblicato il calendario di recupero nel 2027, mentre per alcune tappe, tra cui Siracusa, non sono ancora state rese note le nuove date. Gli organizzatori hanno assicurato che le informazioni saranno comunicate prossimamente e che i biglietti già acquistati resteranno validi per gli spettacoli di recupero.

L’appuntamento siracusano rappresentava una delle tappe più attese del tour celebrativo dedicato ai quarant’anni de La vita è adesso, l’album più venduto della storia della musica italiana. Il successo della prevendita aveva già portato al raddoppio delle date al Teatro Greco, con l’aggiunta del concerto del 24 luglio accanto a quello inizialmente previsto per il 23 luglio.

Secondo il programma originario del tour, Baglioni avrebbe dovuto esibirsi per due sere consecutive nella cavea del Temenite, uno dei luoghi simbolo della tournée che attraversa alcuni dei siti storici e monumentali più suggestivi d’Italia.

Per coloro che non potranno partecipare alle nuove date che verranno fissate nel 2027 sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto entro il 30 giugno 2026 attraverso il circuito utilizzato per l’acquisto. L’attesa, dunque, si allunga di un anno anche per il pubblico siracusano, in attesa che vengano comunicate le nuove date dei concerti al Teatro Greco.