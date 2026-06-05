Claudio Baglioni, slittano al 2027 i concerti al Teatro Greco di Siracusa: confermate le nuove date

Claudio Baglioni ha annunciato lo slittamento dello spettacolo “GrandTour LA VITA È ADESSO” a causa di una polmonite interstiziale acuta. Pertanto le date al Teatro Greco di Siracusa sono posticipate al 22 e 23 luglio 2027 e le date al Teatro Antico di Taormina sono posticipate al 30 e 31 luglio 2027.

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate di Siracusa e Taormina sarà possibile richiedere il rimborso per i concerti fino al 5 luglio 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate di Agrigento e Palermo sarà possibile richiedere il rimborso per i concerti fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Per tutte le info: www.friendsandpartners.it. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. Le date a Siracusa (22 e 23 luglio – Teatro Greco) sono organizzate da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa e il Parco archeologico di Siracusa e Il Botteghino.