Claudio Casisa torna in scena con “Inconcludente”: il 27 marzo tappa a Siracusa

Dopo il successo di “Spaiato”, Claudio Casisa torna sul palco con il suo secondo spettacolo teatrale in solitaria, “Inconcludente”, nuovo progetto scenico intenso, ironico e profondamente generazionale. Il tour prenderà il via da Palermo, dal Teatro Agricantus, il 3 gennaio alle 21 e sarà in replica il 4, 5, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dello stesso mese. Scritto da Claudio Casisa assieme a Pierluigi Montebelli, storico autore di Fiorello e firma di punta della Rai, “Inconcludente” è uno spettacolo che unisce racconto autobiografico e ritratto generazionale, attraversando con ironia e delicatezza le fragilità dei millennials, sospesi tra aspettative enormi, ansie ereditate e un futuro costantemente in bilico. Le musiche originali sono di Diego Raimondo, mentre la produzione è firmata Arts ProMotion di Mario Russo.

Partendo da sé e dal suo talento più frainteso, iniziare mille cose con entusiasmo senza portarne a termine nessuna, Casisa trasforma l’inconcludenza in un atto poetico e liberatorio. “Inizio lo spettacolo parlando di me, di quello che è un mio grande difetto: cominciare tante cose contemporaneamente con entusiasmo per poi non portarne a termine nemmeno una – racconta – Ma questa inconcludenza non è solo mia, è uno stato d’animo comune, che appartiene alla mia generazione, quella dei millennials”. Una generazione spesso descritta come ‘sospesa’, definizione in cui l’artista si riconosce pienamente. “Siamo cresciuti con l’eco del passato e con il profumo del futuro, con noi in mezzo che sgomitiamo per farci valere. Ma io sono fiero di essere un millennial. Essere inconcludenti non significa essere difettati”. Attraverso stand-up comedy, monologhi poetici e canzoni originali, Casisa trasforma l’inconcludenza in una lente per osservare la vita, le relazioni, il lavoro, le aspettative e le fragilità. La risata diventa così uno strumento per affrontare temi profondi, senza mai perdere leggerezza. “Racconto le mie fragilità perché penso che possano essere anche quelle degli altri – spiega – Viviamo in un mondo patinato, dove non si mostrano più i difetti. A me piace portare sul palco l’umanità. E farlo in chiave comica, perché sdrammatizzare le fragilità ci aiuta a superarle”. Lo spettacolo diventa così al tempo stesso confessione, specchio collettivo e dichiarazione d’amore per chi si sente “in ritardo”, “fuori posto” o “senza un piano”. ‘Inconcludente’ non è una resa, ma una rivendicazione per le vite imperfette e per chi continua a cercare, anche sbagliando.

Claudio Casisa, palermitano, è attore, autore e performer. È noto al grande pubblico come cofondatore del duo comico I Soldi Spicci, con cui ha conquistato milioni di visualizzazioni sul web e un pubblico trasversale grazie a una comicità capace di raccontare il quotidiano con autenticità e sarcasmo. Parallelamente all’attività teatrale, Casisa ha lavorato come attore per cinema e televisione, partecipando a produzioni che ne hanno messo in luce la versatilità interpretativa. La sua scrittura mescola comicità e introspezione, con una particolare attenzione ai temi dell’identità, delle relazioni e del disagio esistenziale vissuto con leggerezza e profondità insieme. ‘Inconcludente’ rappresenta una nuova tappa di questo percorso: uno spettacolo che fa ridere, riflettere e, soprattutto, riconoscere. “Vorrei che i millennials si sentissero fieri di vivere questo momento storico – conclude Casisa – Anche se ci sentiamo affaticati e pieni di paure, in realtà stiamo solo vivendo. E forse, proprio mentre iniziamo mille cose e non ne finiamo nessuna, stiamo scoprendo davvero la vita”.

Dopo il debutto palermitano, lo spettacolo proseguirà in tutta la Sicilia con un calendario in continuo aggiornamento: il 31 gennaio e il 1° febbraio a Cefalù, il 5 e 6 febbraio a Modica, il 14 marzo a Messina, il 15 marzo a Enna, il 26 marzo a Catania e il 27 marzo a Siracusa. Il tour proseguirà successivamente anche oltre lo Stretto, toccando numerose città italiane. Il calendario del tour non è ancora completo e nuove date verranno annunciate nelle prossime settimane. I biglietti per le date di Palermo sono disponibili online su Tickettando e presso il botteghino del Teatro Agricantus, mentre per tutte le altre date i biglietti sono acquistabili su Ticketone.