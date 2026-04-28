Clementino in concerto e Radio 105 per la festa di San Giuseppe operaio a Priolo

Entrano nel vivo a Priolo i festeggiamenti per la Festa di San Giuseppe Operaio, patrono di San Focà.

Venerdì 1 Maggio, a San Focà, alle 21, Radio 105 mania, The hits festival. Sul palco hit leggendarie, energia pura e performance che faranno cantare e ballare tutti i presenti. Una grande festa, un viaggio tra nostalgia e adrenalina, tra ricordi indimenticabili e nuove emozioni. Da Radio105 Roby Giordana, Gloria Gallo Emanuele Caponetto, Brothers 10 100 1000 Neja, Haiducii, Carolina Marquez, Roby Rossini Opening Arturo Behind the Mixer. Presenta Salvo La Rosa.

Sabato 2 maggio, alle 21, concerto di Clementino, uno degli artisti più abili del panorama nazionale e internazionale nel freestyle e vanta collaborazioni musicali con diversi artisti: Jovanotti, Gigi D’Alessio, Marracash, Gue, Nina Zilli, Fred De Palma.

Nel 2012 forma i Rapstar con Fabri Fibra, nel 2013 apre il concerto di Pino Daniele al Palapartenope di Napoli, nel 2014 partecipa al Concerto del Primo Maggio a Roma ed è disco d’oro con l’album “Mea Culpa”, nel 2016 è uno dei primi rapper a partecipare al Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “Quando sono Lontano”, con il quale si piazza al settimo posto della classifica finale. Partecipa a Sanremo anche nel 2017 e lo stesso anno conduce il Concerto del Primo Maggio insieme a Camila Raznovich. Nel 2025 partecipa a Sanremo come ospite alla serata delle cover, duettando con Rocco Hunt. Tante le esperienze in tv e al cinema: ha partecipato a Pechino Express, dal 2020 è giudice del programma The Voice Senior, trasmesso in prima serata su Rai 1, e al cinema è tra i protagonisti del film “Uomini da Marciapiede” insieme a Paolo Ruffini e Rocío Muñoz Morales.