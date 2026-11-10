Climatizzatori nelle scuole, Alternativa Libera: “Siracusa non perda i fondi regionali”

Attualità · la nota

Alternativa Libera Siracusa avvia un monitoraggio degli edifici scolastici. Il movimento chiede al Comune e all’ex Provincia di attivarsi subito per ottenere i finanziamenti regionali destinati alla climatizzazione delle scuole.

“La Regione Siciliana mette a disposizione risorse importanti per climatizzare gli edifici scolastici – spiegano dal movimento – È un’opportunità concreta che Siracusa non può permettersi di perdere”.

La circolare n. 4/2026, che attua la legge regionale n. 33 del 28 ottobre 2026, prevede finanziamenti per un totale di 20 milioni di euro. Di questi, 15 milioni vanno alle scuole del primo ciclo e 5 milioni agli istituti del secondo ciclo. Il contributo massimo è di 150 euro per ogni persona servita, tra studenti e personale scolastico. Le domande si possono presentare dal 10 al 20 novembre 2026. Gli interventi vanno completati, con gli impianti funzionanti, entro il 31 luglio 2027.

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Alternativa Libera Siracusa ha già inviato due Pec. La prima è indirizzata al sindaco di Siracusa, per gli edifici scolastici di competenza comunale. La seconda è indirizzata al presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, per gli istituti superiori. “Abbiamo chiesto agli enti di verificare rapidamente le condizioni degli edifici, individuare le necessità di ogni plesso e preparare i progetti necessari per partecipare all’avviso”, si legge nella nota.

Per il movimento, però, c’è un aspetto fondamentale. “Non basta acquistare e installare i climatizzatori: bisogna essere in grado di accenderli”. Prima di procedere, secondo Alternativa Libera, vanno verificati diversi aspetti:

-la potenza elettrica effettivamente disponibile e la capacità dei contatori;

-l’adeguatezza degli impianti elettrici, dei quadri e dei cablaggi;

-l’eventuale necessità di lavori di adeguamento;

-la presenza e la reale capacità degli impianti fotovoltaici;

-i consumi energetici e i costi che ricadranno sugli enti proprietari;

-la possibilità di programmare interventi di efficientamento e di accumulo energetico.

“La presenza di pannelli fotovoltaici – sottolinea il movimento – non significa automaticamente che una scuola sia autosufficiente dal punto di vista energetico o che possa sostenere il carico aggiuntivo dei climatizzatori”.

Alternativa Libera Siracusa ha avviato un gruppo di lavoro aperto a studenti, docenti, dirigenti scolastici, tecnici, professionisti del settore energetico e a tutti i cittadini interessati. Il gruppo ha tre obiettivi:

-raccogliere informazioni, segnalazioni e contributi;

-tracciare un quadro delle condizioni degli edifici scolastici;

-formulare proposte concrete, perché gli interventi non si limitino a installare gli impianti ma portino un miglioramento reale e duraturo.

L’iniziativa non è riservata agli iscritti o ai simpatizzanti del movimento. Chiunque voglia mettere a disposizione competenze ed esperienze, o semplicemente dare una mano, è il benvenuto.

“Non vogliamo limitarci a denunciare eventuali ritardi – conclude la nota – Vogliamo contribuire perché le risorse disponibili vengano intercettate e usate nel modo migliore, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale scolastico. Le scuole devono essere luoghi accoglienti, sicuri e adatti alle nuove condizioni climatiche. Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze: bisogna programmare, verificare e investire. La nostra posizione è semplice: i climatizzatori nelle scuole servono, ma servono anche impianti adeguati, energia disponibile e una programmazione seria”.

Il movimento annuncia che continuerà a seguire l’iter delle richieste inviate agli enti e a coinvolgere i cittadini, perché questa opportunità non vada persa.